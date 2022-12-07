شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير إلى احتمالات الإصابة بنوبة قلبية.. منها شحوب الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النوبة القلبية عندما يتم منع إمداد القلب بالدم، غالبًا بسبب الجلطة ومن أكثر علامات النوبة القلبية شيوعًا والمعروفة ألم الصدر، والذي يتسم بالشعور بالضغط أو الضيق أو الانضغاط في صدرك، يبدأ هذا الإحساس عادة في منتصف صدرك ويمكن أن ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الرقبة والفك والأذنين والذراعين والرسغين، لكن ألم الصدر ليس هو العَرَض الوحيد للإصابة بنوبة قلبية، وفي بعض الأحيان قد يعاني الناس من علامات أكثر اعتدالًا وأقل وضوحًا ولا يعتقدون أنها نوبة قلبية.

في هذا التقرير نتعرف على علامات تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية دون أن تدرك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض أقل شيوعًا يجب ملاحظتها للنوبة القلبية

هناك علامات أخرى أقل وضوحًا للنوبات القلبية التي يجب أن يكون الناس على دراية بها بعض هذه تشمل:

- الشعور بالمرض

- الشعور بالحر والتعرق

- الوجه يبدو رمادياً أو شاحباً

- الشعور بتوعك وتعب بشكل عام

-شعور بالخوف

علامات أخرى لنوبة قلبية

تشمل العلامات المهمة الأخرى للنوبة القلبية ما يلي:

- آلام في الرقبة والفك والظهر وأسفل الذراع اليسرى أو أسفل الذراعين

- ضيق أو قلق

-ضيق في التنفس

-دوخة

قد تختلف الأعراض عند الرجال والنساء

قد تختلف الأعراض الشائعة المصاحبة للنوبات القلبية لدى الرجال والنساء تقل احتمالية شعور النساء بألم في الصدر بشكل طفيف مقارنة بالرجال ، كما أنهن أكثر عرضة للإصابة بالعلامات الأخرى المذكورة أعلاه.

النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة ويجب عليك استدعاء سيارة إسعاف على الفور إذا تعرضت أنت أو أي شخص من حولك لنوبة قلبية

عوامل الخطر للنوبة القلبية

مرض القلب التاجي هو السبب الرئيسي للنوبات القلبية. تتضمن بعض عوامل الصحة ونمط الحياة التي يمكن أن تعرضك لخطر متزايد للإصابة بالأمراض ما يلي:

-التدخين

- اتباع نظام غذائي عالي الدهون

-داء السكري

-ارتفاع الدهون

- ارتفاع ضغط الدم

- زيادة الوزن أو السمنة