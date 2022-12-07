شكرا لقرائتكم خبر عن من تقليل تقلصات الدورة الشهرية إلى صحة القلب.. فوائد الشوكولاتة الداكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأبحاث أن الشوكولاتة الداكنة لها فوائد محتملة لصحة القلب والوظيفة الإدراكية ونقص الحديد لأنها نوع من الشوكولاتة الأكثر ثراءً بالفلافونويد والميثيل زانتين والمغنيسيوم والحديد، يمكن لأي نوع من الشوكولاتة أن يتناسب مع نمط الأكل الشامل، ولكن هل هناك فوائد صحية محددة لتناول الشوكولاتة بانتظام؟ فيما يلى أحدث الأبحاث حول الآثار الصحية لتناول الشوكولاتة بانتظام، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

تحسن صحة قلبك

تحتوي الشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة الحليب على مواد صلبة من الكاكاو، يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد - مضادات الأكسدة الموجودة في بعض الأطعمة مثل الشاي والتوت والخضراوات الورقية وتتمتع مركبات الفلافونويد بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تحسين صحة القلب، نظرًا لأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة أعلى من مواد الكاكاو الصلبة من حيث الحجم، فهي أيضًا غنية بالفلافونويد.

تقلل من تقلصات الدورة الشهرية

يحتوي الحليب والشوكولاتة الداكنة على سمات غذائية مختلفة، الفرق هو أن الشوكولاتة الداكنة غنية بالمغنيسيوم ، يحتوي 50 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة على 114 ملليجرام من المغنيسيوم ، وهو ما يمثل حوالي 35 ٪ من البدل اليومي الموصى به للإناث البالغات، تحتوي شوكولاتة الحليب على حوالي 31 ملليجرامًا من المغنيسيوم في 50 جرامًا ، أي حوالي 16٪ من RDA. ثبت أن المغنيسيوم يساعد على استرخاء العضلات ، بما في ذلك بطانة الرحم، يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية .

تعزز مستويات الحديد

وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في مجلة التغذية ، فإن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد آخذ في الارتفاع، يمكن أن يؤدي إلى أعراض تشمل التعب والضعف وهشاشة الأظافر، لكن بالنسبة لمحبي الشوكولاتة ، خمسون جرامًا من الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 6 ملليجرام من الحديد، لوضع ذلك في المنظور ، تحتاج الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 50 عامًا إلى 18 ملليجرام من الحديد يوميًا ، ويحتاج الذكور البالغون إلى 8 ملليجرام يوميًا ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة .

تحسن وظيفتك المعرفية

في تجربة أجريت عام 2019 ، أدى تناول الشوكولاتة الداكنة يوميًا لمدة 30 يومًا إلى تحسين الأداء الإدراكي لدى المشاركين، يعزو الباحثون ذلك إلى الميثيل زانثين في الشوكولاتة الداكنة ، والتي تشمل الثيوبرومين والكافيين .

في حين أن هناك بعض الفوائد الصحية المحتملة للشوكولاتة ، إلا أن هناك أيضًا بعض العواقب المحتملة، الشوكولاتة البيضاء وشوكولاتة الحليب غنية بالدهون المشبعة والسكريات المضافة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يرتبط الاستهلاك المفرط للدهون المشبعة والسكريات المضافة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.