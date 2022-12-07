شكرا لقرائتكم خبر عن لو سكرك انخفض.. أطعمة ومشروبات تساعد فى رفع نسبة السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فإن التحكم في نسبة السكر في الدم له أهمية قصوى، إذا انخفض مستوى السكر في الدم بشكل كبير، فقد يكون ذلك خطيرًا، وإليك ما يحدث عندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم والأطعمة التي يمكنك اللجوء إليها لاستعادة النسبة مرة أخرى، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

على الرغم من اختلاف رد فعل كل فرد على انخفاض نسبة السكر في الدم ، إلا أن العلامات والأعراض الشائعة التي تشير إلى انخفاضه تشمل الشعور بالارتعاش ، والتعرق أو القشعريرة ، والتهيج ، والارتباك ، وسرعة ضربات القلب، والجوع ، والإرهاق ، والغثيان ، وعدم وضوح الرؤية ، والوخز أو التنميل في الجسم. اللسان والشفتين والخدين والنوبات.

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية ، يحدث انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم عندما تنخفض مستويات الجلوكوز في الدم لديك بدرجة كافية بحيث تحتاج إلى اتخاذ إجراء لإعادتها إلى النطاق المستهدف، يحدث هذا عادة عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم لديك أقل من 70 مجم / ديسيلتر، يوصى دائمًا بالتحدث إلى أخصائي الصحة الخاص بك لمعرفة بالضبط ما يجب القيام به من أجلك.

قاعدة 15-15

لدى جمعية السكري الأمريكية "قاعدة 15-15" التي تنص على تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات لرفع نسبة السكر في الدم وفحصها بعد 15 دقيقة، إذا كان سكر الدم لا يزال أقل من 70 مجم / ديسيلتر ، فتناول 15 جرامًا أخرى، كرر حتى يصل السكر في الدم إلى 70 مجم / ديسيلتر على الأقل. بمجرد عودة السكر في الدم إلى طبيعته ، تناول وجبة أو وجبة خفيفة للتأكد من عدم تراجعها.

أفضل الأطعمة عندما تشعر بتحطم نسبة السكر في الدمعصير

اشرب نصف كوب من عصير البرتقال أو عصير التفاح أو أي عصير آخر من اختيارك للحصول على جرعة كبيرة من السكر بسرعة.

مشروب غازي

اشرب نصف كوب من الصودا العادية - لا ينبغي أن تكون دايت صودا ، لأنك تحتاج إلى السكريات والسعرات الحرارية في هذا الوقت.

عسل

تحتوي ملعقة كبيرة من العسل على حوالي 17 جرامًا من السكر - وهو ما يعادل الكمية الموصى بها لاتباع "قاعدة 15-15".

سكر حبيبات

تحتوي ملعقة كبيرة من السكر الأبيض على 12.5 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة الامتصاص ، وهو ما تريده عندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم.

الحلوى الصلبة

الحلوى الصلبة تساعد أيضًا في رفع نسبة السكر في الدم عندما تنخفض بشدة. يجب أن تكون مليئة بالسكر العادي وليس النوع الخالي من السكر.

كما ترى ، هناك الكثير من الخيارات للأطعمة لتناولها بسرعة عندما تشعر بانخفاض نسبة السكر في الدم، يمكنك الاحتفاظ ببعض هذه الأشياء في متناول يدك في منزلك حتى تتمكن دائمًا من الوصول إلى جرعة سريعة من السكر .