شكرا لقرائتكم خبر عن رغم فوائده العديدة.. دراسة: الإفراط فى الشاى الأخضر يضر الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الاستخدام طويل الأمد لمستخلص الشاي الأخضر قد يؤدي إلى تلف الكبد، بحسب ما نشر موقع "Health".وفقًا لـ ResearchGate، كان الشاي الأخضر جزءًا من الطب الصيني التقليدي كمشروب صحي، وتشير الدراسات الحديثة أيضًا إلى أنه قد يساهم في تقليل مخاطر بعض أشكال السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. ويقال أيضًا إنه يساعد في تعزيز صحة الفم والوظائف الفسيولوجية الأخرى مثل التحكم في وزن الجسم ، وتحسين كثافة المعادن في العظام والمزيد.

كان هناك اهتمام متزايد بفوائده الصحية ، وبطبيعة الحال ، أدى ذلك إلى إدراج الشاي الأخضر في مجموعة المشروبات التي لها خصائص وظيفية ومع ذلك ، فإن الكثير من أي شيء يمكن أن يكون مشكلة.

يمكن أن يعرضك الكثير من مستخلص الشاي الأخضر للخطر، إذا تناول الشخص مستخلص الشاي الأخضر، فقد يوفر بعض الحماية ضد السمنة والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2 ومع ذلك ، فإن الكثير من هذا المشروب ليس مفيدًا لكبدك ، وفقًا لبحث من جامعة روتجرز الأمريكية.

استخدم فريق البحث بيانات من تجربة مينيسوتا للشاي الأخضر ، وهي دراسة مكثفة لتأثير الشاي الأخضر على سرطان الثدي ، من أجل الدراسة الجديدة.

وقاموا بالتحقيق فيما إذا كان الأشخاص الذين لديهم اختلافات جينية معينة أكثر عرضة من غيرهم لإظهار علامات إجهاد الكبد بعد عام من تناول 843 ملليجرام من مضادات الأكسدة السائدة في الشاي الأخضر كل يوم. مضادات الأكسدة هي مادة كاتشين تعرف باسم يبيجالوكاتشين جالاتي (EGCG).

وفقًا لتحليل أجراه فريق البحث، كانت العلامات المبكرة لتلف الكبد أكثر شيوعًا إلى حد ما من المعتاد لدى المشاركين، الذين كانوا جميعًا من النساء، مع اختلاف واحد في النمط الجيني.

في المتوسط ، لاحظت النساء المصابات بالنمط الجيني UGT1A4 عالي الخطورة الإنزيم الذي يشير إلى أن إجهاد الكبد يرتفع بنسبة 80 % تقريبًا بعد تناول مكمل الشاي الأخضر لمدة تسعة أشهر. شهد المشاركون ذوو الأنماط الجينية منخفضة الخطورة زيادة في نفس الإنزيم بنسبة تصل إلى 3%.يرتبط خطر تسمم الكبد فقط بمستويات عالية من مكملات الشاي الأخضر

خطر تسمم الكبد مرتبط فقط بمستويات عالية من مكملات الشاي الأخضر وليس بتناول جرعات أقل من مستخلص الشاي الأخضر أو حتى شرب الشاي الأخضر.