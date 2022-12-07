شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تربط تعلم البيانو بتحسين الحالة المزاجية والمعرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة نشرها باحثون في جامعة باث التأثير الإيجابي لتعلم العزف على آلة موسيقية على قدرة الدماغ في التخلص من الحزن والقلق، كما أنها تساعد أيضًا في تحسين الحالة المزاجية.

ونشرت الدراسة النتائج التي توصلوا إليها في التقارير العلمية، حيث أظهروا كيف للمبتدئين الذين تلقوا دروس العزف على البيانو لمدة ساعة واحدة فقط في الأسبوع على مدار 11 أسبوعًا أفادوا بتحسينات كبيرة في التعرف على التغيرات السمعية والبصرية في البيئة، وأبلغوا عن انخفاض الاكتئاب والتوتر والقلق.

وفي دراسة التحكم العشوائية ، تم تعيين 31 بالغًا إما في تدريب موسيقي أو الاستماع للموسيقى أو مجموعة تحكم، وتم توجيه الأفراد الذين ليس لديهم تجارب موسيقية سابقة أو تدريب لإكمال جلسات أسبوعية مدتها ساعة واحدة. أثناء تشغيل مجموعات التدخل للموسيقى ، إما أن مجموعات التحكم إما تستمع إلى الموسيقى أو تستخدم الوقت لإكمال الواجب المنزلي.

وجد الباحثون أنه في غضون أسابيع قليلة من بدء الدروس ، تم تعزيز قدرة الناس على معالجة المعلومات متعددة الحواس - أي البصر والصوت. تتمتع "العملية متعددة الحواس" المحسّنة بفوائد لكل نشاط نشارك فيه تقريبًا - بدءًا من قيادة السيارة وعبور الطريق إلى العثور على شخص ما وسط الزحام أو مشاهدة التلفزيون.

امتدت هذه التحسينات متعددة الحواس إلى ما وراء القدرات الموسيقية. مع التدريب الموسيقي ، أصبحت المعالجة السمعية والبصرية للأشخاص أكثر دقة عبر المهام الأخرى. أظهر أولئك الذين تلقوا دروس العزف على البيانو دقة أكبر في الاختبارات حيث طُلب من المشاركين تحديد ما إذا كانت "أحداث" الصوت والرؤية قد حدثت في نفس الوقت.

كان هذا صحيحًا لكل من الشاشات البسيطة التي تقدم ومضات وصافرات ، ولشاشات أكثر تعقيدًا تظهر شخصًا يتحدث. لم يكن هذا الضبط الدقيق للقدرات المعرفية للأفراد موجودًا لمجموعة الاستماع للموسيقى ، بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت النتائج التحسينات في القدرات المعرفية ، حيث أظهرت أن المشاركين قد قللوا أيضًا من درجات الاكتئاب والقلق والتوتر بعد التدريب مقارنة بما قبله. يقترح المؤلفون أن التدريب الموسيقي يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الصحة العقلية ، وتجري حاليًا أبحاث أخرى لاختبار ذلك.

وأوضحت أخصائية علم النفس المعرفي والموسيقى الدكتورة كارين بيتريني من قسم علم النفس بجامعة باث ، "نحن نعلم أن العزف والاستماع إلى الموسيقى غالبًا ما يجلب الفرح لحياتنا ، ولكن مع هذه الدراسة كنا مهتمين بمعرفة المزيد عن التأثيرات المباشرة. يمكن أن تؤثر فترة قصيرة من تعلم الموسيقى على قدراتنا المعرفية ".

"يعد تعلم العزف على آلة مثل البيانو مهمة معقدة: فهي تتطلب من الموسيقي قراءة النوتة الموسيقية وتوليد الحركات ومراقبة التغذية الراجعة السمعية واللمسية لتعديل أفعالهم الإضافية. ومن الناحية العلمية ، تجمع العملية بين الإشارات البصرية والإشارات السمعية و ينتج عنه تدريب متعدد الحواس للأفراد ".

"تشير نتائج دراستنا إلى أن هذا له تأثير إيجابي كبير على كيفية معالجة الدماغ للمعلومات السمعية والبصرية حتى في مرحلة البلوغ عندما تنخفض مرونة الدماغ."