شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض متلازمة النفق الرسغي وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يكون هناك ضغط على العصب المتوسط في النفق الرسغي لمعصم اليد، ويتسبب هذا المرض بوخز مؤلم وحرقان خاصة حول الأصابع، ويعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة النفق الرسغي من أعراض مثل التنميل والوخز والألم خاصةً في الليل، في هذا التقرير نتعرف على أعراض متلازمة النفق الرسغي وطرق علاجها، بحسب موقع " southgatemedical".

ما الذي يسبب متلازمة النفق الرسغي؟

يمكن أن يسبب أي تورم ضغطًا في النفق الرسغي، ولكن معظم الحالات ناتجة عن سبب غير معروف، غالبًا ما يكون هناك مجموعة من العوامل ، بعضها يشمل:

-الحمل - يمكن أن تتسبب هرمونات الحمل في زيادة احتباس الماء، مما قد يؤدي إلى تورم الرسغ، عادة ما تتبدد الأعراض بعد الولادة بفترة وجيزة.

-التهاب المفاصل والأمراض الالتهابية الأخرى - يمكن أن تسبب هذه الأمراض التهابًا وتورمًا في الرسغ.

-إصابات المعصم - يمكن أن تؤدي شظايا العظام الناتجة عن الكسور إلى تهيج والتهاب الرسغ.

-العوامل الوراثية / الخلقية - يولد بعض الأفراد ولديهم قابلية متزايدة للإصابة.

-الأورام - بعض الأورام (الحميدة عادة) يمكن أن تبرز في الرسغ وتزيد الضغط في المعصم.

-الاستخدام المتكرر - يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الأوتار إلى تهيج والتهاب أوتار النفق الرسغي.

ما هى عوامل الخطر؟

بعض الأفراد أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة النفق الرسغي. وتشمل هذه:

النساء الحوامل.

الأشخاص المصابون بأنواع معينة من التهاب المفاصل.

الأشخاص الذين عانوا من زيادة مفاجئة في الوزن.

الأشخاص الذين يقومون بمهام متكررة بأيديهم بشكل منتظم.

ما هى أعراض متلازمة النفق الرسغي؟

تشمل الأعراض التنميل ، والإحساس بـ "دبابيس وإبر" في الأصابع وألم حاد ينشأ في الرسغ (خاصة في الليل). هناك ألم أقل في الإصبع الصغير ونصف البنصر يعاني الأشخاص المصابون أيضًا من ضعف في اليد.

ما هو علاج متلازمة النفق الرسغي؟

هناك أنواع متعددة من العلاجات، والتي يمكن تصنيفها على نطاق واسع على أنها علاجات جراحية وغير جراحية.

قد يعتمد العلاج الموصى به على ما إذا كانت متلازمة النفق الرسغي مرتبطة بحالات أخرى.

-العلاجات غير الجراحية

-الراحة وتجنب استخدام اليد المصابة في الأنشطة التي تزداد سوءًا.

ارتداء الجبائر.

العلاج الطبيعي.

الأدوية المدرة للبول لتقليل تراكم السوائل حول المعصم.

حقن الكورتيكوستيرويدات والمخدر الموضعي لتقليل الألم والتورم.

العلاج الجراحي

يتضمن ذلك إجراءً جراحيًا يتم من خلاله شق النفق الرسغي لتقليل الضغط على العصب المتوسط.