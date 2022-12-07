شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض اضطراب نهم الطعام وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأكل بنهم هو اضطراب خطير من اضطرابات الطعام، لكن الكثيرين لا يدركون حتى أنهم مصابون به، وهو اضطراب في الأكل تتناول فيه كميات كبيرة من الطعام مع شعور بالخروج عن السيطرة، بحسب ما ذكر موقع "science".

واضطراب الأكل بنهم هو اضطراب الأكل الأكثر شيوعًا، حيث يصيب ما بين 0.6-2.3% من الناس في جميع أنحاء العالم.تشير التقديرات إلى أنه قد يحدث بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من فقدان الشهية العصبي- وتشير بعض الأدلة إلى أن الحالات آخذة في الارتفاع.

لا يدرك العديد من الأشخاص المصابين باضطراب نَهَم الأكل أنهم مصابون به، مما يعني أنهم لا يتلقون تشخيصًا حتى سن الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر.

نظرًا للضرر الذي يمكن أن ينجم عن هذه الحالة، يمكن أن يساعد الوعي المزيد من الأشخاص في الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها - بدلاً من المعاناة لسنوات بمفردهم.

إليك ما تحتاج إلى معرفته عن اضطراب الأكل بنهم

الشعور بالخروج عن السيطرة

الشيء الذي يميز اضطراب الأكل بنهم بعيدًا عن الإفراط في الأكل العرضي أو فترات الأكل العاطفي هو الشعور بالخروج عن السيطرة عند تناول الطعام، أو إذا كان يتعارض مع حياتك اليومية.

تتضمن بعض العلامات الأخرى لاضطراب نَهَم الأكل ما يلي:

-الأكل حتى الشعور بالامتلاء

-تناول كميات كبيرة من الطعام، حتى وإن لم تكن جائعاً

-الأكل بسرعة أكبر من المعتاد

-الشعور بالاشمئزاز أو الحالة المزاجية السيئة أو الذنب بعد تناول الطعام.

من خلال الدعم المناسب، غالبًا ما يكون من الممكن تحديد اضطراب الإفراط في تناول الطعام قبل ظهور المشكلات الخطيرة، حيث يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع الكوليسترول في الدم.

مشاكل الصحة العقلية الأخرى شائعة أيضًا ، حيث أبلغ ما يصل إلى 70 % من المصابين عن اضطرابات المزاج - مثل الاكتئاب - أو القلق.

حاول حوالي ربع الأشخاص المصابين باضطراب نَهَم الأكل الانتحار يمكن أن يكون لاضطراب الشراهة عند تناول الطعام تأثير كبير على الحياة اليومية للشخص ، حيث يبلغ الأشخاص عن ضعف الأداء في المدرسة وانخفاض معدلات التوظيف.

يُنصح معظم الناس بعلاجات نفسية، مثل العلاج المعرفي ، والتي يمكن أن تساعدهم على فهم العوامل التي تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام ، وتساعدهم أيضًا على تعلم عادات الأكل الصحية وآليات التأقلم.

يمكن أن تكون العلاجات النفسية فعالة للغاية في مساعدة الأشخاص على التوقف عن الأكل بنهم وفي تحسين أعراض حالات الصحة العقلية الأخرى التي قد يعانون منها - مثل الاكتئاب.

وُجد أن العلاجات الدوائية (مثل مضادات الاكتئاب) مفيدة في تقليل الإفراط في تناول الطعام ومع ذلك ، فإنها تنطوي على مخاطر الآثار السلبية (مثل الصداع والأرق والغثيان والتعب) وهي، في المتوسط ، أقل فعالية من العلاج النفسي.

عنصر أساسي آخر في التعافي من اضطراب الأكل هو تعلم تغيير علاقتك بالطعام وهذا لعب دورًا كبيرًا في مساعدته على التغلب على الشراهة عند تناول الطعام.

وبعض الأشياء التي تعلم القيام بها تشمل إعطاء الأولوية لوقت الأكل والتخطيط لوجباته.

في حين أن العديد من العوامل تلعب دورًا في كثير من الأحيان عندما يتعلق الأمر باضطراب الشراهة عند تناول الطعام، إلا أن الأعراض عادةً ما تنجم عن أحداث أو مشاعر سلبية - مثل الشعور بالملل أو الحزن أو القلق - أو المحفزات الفسيولوجية ، مثل الجوع.

قد يجد الأشخاص المصابون باضطراب نَهَم الأكل أيضًا صعوبة أكبر في تنظيم عواطفهم ، مما قد يؤدي إلى دورات مفرغة من المزاج السيئ ونهم الأكل.

يمكن أن تتضمن بعض الدلائل التي تشير إلى أنك قد تواجه مشكلة في الأكل بنهم تغييرات في سلوك الأكل (مثل شراء الكثير من الطعام أو الأكل حتى لو لم تكن جائعًا) وقضاء الكثير من الوقت في التفكير في الطعام.