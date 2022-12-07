شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لتخفيف ألم التهاب المفاصل.. أهمها إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها للتحكم في التهاب المفاصل، الأشياء اليومية التي تختار القيام بها لإدارة حالتك والبقاء بصحة جيدة هي استراتيجيات وأنشطة "الإدارة الذاتية للألم"، في هذا التقرير نتعرف على 4 طرق لإدارة التهاب المفاصل، بحسب موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

1. كن نشيطا

يعتبر النشاط البدني طريقة بسيطة وفعالة وخالية من الأدوية لتخفيف آلام التهاب المفاصل، يمكن أن يؤدي النشاط البدني إلى تقليل الألم وتحسين الوظيفة والمزاج ونوعية الحياة للبالغين المصابين بالتهاب المفاصل.

يمكن أن يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين النوم ودعم صحة العظام والدماغ والتحكم في الوزن.

يمكن أن يقلل النشاط البدني أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى ، مثل أمراض القلب والسكري ، ويساعدك على إدارة هذه الحالات إذا كنت مصابًا بها بالفعل.

توصي إرشادات النشاط البدني للأمريكيين بأن يمارس البالغون نشاطًا بدنيًا بكثافة معتدلة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.

2. تحدث إلى طبيبك

تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من آلام المفاصل وأعراض التهاب المفاصل الأخرى من المهم الحصول على تشخيص دقيق في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن من بدء العلاج.

يعد العلاج المبكر والفعال مهمًا لتقليل الأعراض ومنع تفاقم المرض، خاصة بالنسبة لأشكال معينة من التهاب المفاصل، مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس.

ينصب تركيز علاج التهاب المفاصل على

تقليل الألم.

التقليل من تلف المفاصل.

تحسين أو الحفاظ على الوظيفة ونوعية الحياة.

3. إنقاص وزنك

يعد فقدان الوزن الزائد والحفاظ على وزن صحي أمرًا مهمًا بشكل خاص للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فإن فقدان الوزن يقلل الضغط على المفاصل ، وخاصة المفاصل التي تحمل الوزن مثل الوركين والركبتين

يمكن لفقدان الوزن أن يقلل الألم ويحسن الوظيفة البدنية للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

4. حماية مفاصلك

يمكن أن تسبب إصابات المفاصل التهاب المفاصل أو تفاقمه اختر الأنشطة التي تكون سهلة على المفاصل مثل المشي وركوب الدراجات والسباحة هذه الأنشطة منخفضة التأثير لها مخاطر إصابة منخفضة ولا تلوي أو تضع الكثير من الضغط على المفاصل.

يمكن أن تؤدي إصابات المفاصل من الرياضة أو العمل أو حوادث السيارات إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

اتخذ خطوات لمنع أو تقليل إصابات المفاصل لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام أو تفاقمها. تشمل الإجراءات ارتداء معدات الحماية وأحزمة الأمان وتجنب تلف المفاصل بالحركة المتكررة.