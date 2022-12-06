شكرا لقرائتكم خبر عن التطعيم ضد الأنفلونزا يحمى الأطفال أقل من 5 سنوات.. أهم طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا على مدار العام، خاصة خلال التغيرات الموسمية مثل الشتاء والرياح الموسمية، الأنفلونزا معدية وتنتشر من شخص مصاب عن طريق السعال والعطس والتحدث، أو حتى من خلال لمس الأشياء أو الأسطح الملوثة.

أعراض الأنفلونزا :

حمى وقشعريرة

السعال والتهاب الحلق

سيلان انسداد الأنف

الصداع وآلام الجسم

الإسهال والتعب

تشمل المضاعفات العدوى البكتيرية الثانوية والالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية التي قد تؤدي إلى دخول المستشفى، يمكن الوقاية من الأنفلونزا عن طريق التطعيم السنوي والحفاظ على نمط حياة صحي واتباع ممارسات النظافة الجيدة.

على الرغم من الطبيعة المعدية وشدة المرض، فإن لقاحات الأنفلونزا 4 في 1 تحمي من 4 سلالات مختلفة من الأنفلونزا، ويوصى به بشكل خاص كتحصين سنوي من قبل أطباء الأطفال للأطفال من سن 6 أشهر فما فوق حتى سن 5 سنوات ".

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth " تعد إحدى الطرق الفعالة للوقاية من الإنفلونزا أثناء الحمل هي الحصول على لقاح الإنفلونزا 4 في 1 بين الأسبوعين 32 و 36.

تتضمن بعض الإجراءات البسيطة الأخرى للوقاية من الأنفلونزا الموسمية ما يلي: