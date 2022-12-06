شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحمى الأجسام المضادة الأطفال من حساسية الطعام؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض الأطفال من الإصابة بالحساسية من تناولهم لبعض الأطعمة، وفق ما أشارت إليه دراسة، وأوضحت أن بعض الأطفال يعانون من الحساسية لبعض الأطعمة، ومنها الفول السوداني والبيض، وأجرت الدراسة جامعة نورث وسترن ميديسين ونشرت في Science Translational Medicine .

قام العلماء بفحص عينات البراز لأكثر من 500 طفل في جميع أنحاء البلاد ووجدوا أن وجود الجلوبولين المناعي A ، وهو الجسم المضاد الأكثر شيوعًا الموجود في الأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي ، لا يمنع الحساسية من الفول السوداني أو البيض من التطور في وقت لاحق من الحياة.

ويدعو هذا الاكتشاف إلى التساؤل عن دور الجلوبولين المناعي A ، أو IgA ، والذي كان يُعتقد سابقًا أنه عامل وقائي ضد تطور الحساسية الغذائية.

يعتبر الفول السوداني والبيض من أكثر مسببات الحساسية شيوعًا للرضع ويؤثران على واحد من كل 13 طفلًا في الولايات المتحدة ، وفقًا لمستشفى Ann & Robert H. Lurie للأطفال في شيكاغو.

وفي حين أظهرت الأبحاث السابقة أن IgA يمكن أن يرتبط بالسموم والبكتيريا في الجسم ويعادلها ، كان هناك دليل غير حاسم على أن IgA يمكن أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة لمسببات الحساسية الغذائية ، كما قالت ستيفاني إيزنبارث ، دكتوراه في الطب ، رئيسة قسم الحساسية والمناعة في قسم الطب وكبير مؤلفي الدراسة.

وقال إيزنبارث: "لقد تمكنا من التعاون مع مجموعات مختلفة في جميع أنحاء البلاد للنظر في عدد من مجموعات مختلفة من الأطفال والشباب لنسأل:" هل وجود IgA للفول السوداني يخبرنا أن الشخص متسامح مع الفول السوداني؟ " ، وهو أيضًا مدير مركز بيولوجيا المناعة البشرية وعضو مركز روبرت هـ. لوري الشامل للسرطان بجامعة نورث وسترن. "وجدنا أنه لا يوجد فرق بين الأطفال الذين يعانون من الحساسية تجاه الفول السوداني والأطفال الذين لا يعانون منه ، وينطبق الشيء نفسه على حساسية البيض."

تأتي النتائج مع استمرار ارتفاع معدلات الحساسية لدى الأطفال: وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فقد تضاعف عدد الأطفال المصابين بالحساسية في العشرين عامًا الماضية.

قال أيزنبارث إن التوجهات المستقبلية للبحث ستركز على فهم الدور الذي يلعبه IgA في الأشخاص الذين خضعوا للعلاج المناعي وطوروا تحملاً لمسببات الحساسية الغذائية.

وأشار "حدثت هذه الدراسة بسبب العمل الجاد الذي قامت به المؤلفة الرئيسية الدكتورة إليز ليو ومجموعة رائعة من المتعاونين لدينا".