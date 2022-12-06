شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي خيارات العلاج المتاحة للأسنان المكسورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسنان المتكسرة هي حالة تحدث عندما يتكسر سنك أو يتشقق أو ينكسر، ويمكن أن يحدث هذا لعدد من الأسباب، تتراوح من الإصابات الرياضية، والحوادث، وتناول الأطعمة الصلبة، والتجاويف غير المعالجة، أو طحن الأسنان.

ولكن مهما كان السبب، فإن طلب مساعدة طبيب الأسنان ضروري لهذه الحالة، على المدى القصير ، قد لا يبدو الكسر الصغير مشكلة كبيرة ولكن إذا ترك دون علاج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في الأسنان، وفيما يلي 5 خيارات علاجية متاحة لعلاج الأسنان المكسورة وفقا لموقع " onlymyhealth".

ربط الأسنان

إذا كان لديك تشققات أو تشققات طفيفة في أسنانك، فمن المحتمل أن يقترح طبيب أسنانك الربط لإصلاحها، إنه يستلزم صب أسنانك عن طريق تغطيتها بمواد مركبة، بعد ذلك ، سيقوم طبيب أسنانك بتشكيل المركب على شكل رقاقة بحيث يشبه الأسنان الطبيعية.

الفينير

إذا كان تلف أسنانك أعلى قليلًا بحيث لا يمكن إصلاحه بالالتصاق، فعليك استخدام الفينير الذي يتكون عادةً من البورسلين. هذه هي الأغطية التي يتم لصقها بمقدمة السن، لديهم مظهر طبيعي وسلس للغاية.

وقشور الأسنان غير مكلفة عند وضعها على سن واحد فقط متكسرة ، لكنها قد تكون باهظة الثمن إذا كان هناك العديد من الأسنان التالفة، على الرغم من أنه وفقًا للمجلة الدولية للتعويضات السنية ، إلا أنها تدوم لفترة أطول من الترابط.

طربوش الأسنان

إذا كانت شريحة الأسنان كبيرة وفقد جزء كبير من السن، فإن تاج أو طربوش الأسنان تعد خيارًا جيدًا، حيث يغلف التاج السن تمامًا ، بينما يغطي القشرة الجزء الأمامي من السن المكسور فقط، هناك أنواع مختلفة من التيجان وتكمن فائدة كل منها في منع حدوث المزيد من الضرر للأسنان أو العصب عن طريق تغليف السن المكسور.

زرع الأسنان

الحل الرابع لشفاء الأسنان المكسورة هو زراعة الأسنان، يجب فقط إصلاح الشقوق الأكثر خطورة ، حيث يبقى القليل جدًا من الأسنان فوق خط اللثة ، بهذه الطريقة.

في هذه الحالة ، يقوم طبيب أسنانك بإرفاق الغرسة بعد خلع السن وإعطائها وقتًا للشفاء، بعد أن تلتئم لثتك ، سيتم إدخال دعامة معدنية دائمة في خط اللثة، في نهاية المطاف ، سيتم إدخال غرسة الأسنان التي تبدو وكأنها سن حقيقي في المنشور. على الرغم من أنه الخيار الأكثر تكلفة واستهلاكًا للوقت ، إلا أن النتائج شبه دائمة أو تدوم مدى الحياة.

علاج قناة جذر

عندما تصبح الحالة شديدة ، يمكن أن تمتد كسور أسنانك إلى لثتك ، مما يؤدي إلى عدوى بكتيرية وأمراض اللثة. عندما تُترك دون علاج ، فإن هذا يؤدي إلى خراجات الأسنان، في مثل هذه الحالات ، يكون علاج قناة الجذر هو الخيار لمنع المزيد من الضرر والعدوى بالأسنان.