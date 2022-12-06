شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تجعل عصير الجزر أكثر أهمية فى الشتاء.. أبرزها تقوية المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلب موسم الشتاء تغييرات محددة في النظام الغذائي ونمط الحياة لتجهيز الجسم لموجات البرد، نظرًا للحاجة إلى الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية خلال فصل الشتاء، فإن أجسامنا تعمل بشكل أكثر فاعلية، فهي تحفز عملية التمثيل الغذائي وتبدأ في استخدام العناصر الغذائية بطريقة أكثر كفاءة، من الأهمية تناول الخضراوات الموسمية لدرء الأمراض والالتهابات وإعطاء أجسامنا التغذية التي تحتاجها للبقاء في صحة جيدة ودافئة من السبانخ إلى أوراق الحلبة والبنجر والجزر، هناك الكثير من الخضراوات التي تأتي مع الطقس البارد، وإليك الفوائد الصحية لعصير الجزر، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

إليك 5 فوائد لشرب عصير الجزر في الشتاء1. يقوي المناعة:

فيتامين سي هو أحد أكثر العناصر الغذائية المعروفة والمعززة للمناعة ، وهو متوفر بكثرة في الجزر، إن كوبًا من عصير الجزر في يوم واحد يفعل المعجزات لتعزيز المناعة، فهو لا يحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة فحسب ، بل يحميه أيضًا من البكتيريا الضارة والفيروسات والالتهابات.

2. جيد للبشرة:

يحتوي عصير الجزر على بيتا كاروتين ، وهو فيتامين أ. خصائصه المضادة للالتهابات تعزز إعادة بناء الأنسجة كما أنها غنية بالألياف ، وهو أمر مهم للتخلص من السموم من الجسم، قد يساعد هذا في تقليل انتشار حب الشباب.

3. يحافظ على مستوى السكر في الدم:

كمية السكر في الدم ، والمعروفة أيضًا باسم الجلوكوز ، مشتق من الطعام الذي تتناوله يحتاجه جسمك للحصول على الطاقة ، لكن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون ضارًان إذا كنت مصابًا بداء السكري وتراقب مستويات السكر في الدم ، فإن الجزر يعد خيارًا جيدًا، إنها منخفضة السعرات الحرارية والسكر ، والفيتامينات والمعادن الأساسية فيها تعمل معًا للوقاية من مرض السكري

4. جيد لصحة القلب:

يحتوي عصير الجزر على مادة بيتا كاروتين الضرورية لمحاربة أضرار الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي عصير الجزر على مضادات الأكسدة مثل فيتامينات C و E وحمض الفوليك التي تقي من أمراض القلب عن طريق الحد من أكسدة الكوليسترول الضار LDL ومنع تراكم البلاك.

5. جيد للرؤية:

يعد الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بفيتامين (أ) أمرًا بالغ الأهمية لأن فقدان البصر أو العمى الليلي من العلامات الرئيسية لنقص فيتامين (أ) يعد الجزر والقرع والبطيخ مجرد أمثلة قليلة للأطعمة ذات اللون البرتقالي الأحمر الغني بفيتامين أ.