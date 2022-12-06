شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تزيد التمارين الرياضية من فعالية لقاح كورونا؟ دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بحث جديد نُشر في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن المستويات المرتفعة من النشاط البدني مرتبطة بفاعلية أعلى من السلسلة الأولية للقاحات فيروس كورونا، ووجد العلماء أن فعالية اللقاح تتعزز من خلال ممارسة الرياضة، بحسب موقع cnbc".

وقال جون باتريسيوس، أستاذ الرياضة والطب الرياضي في جامعة ويتس في جوهانسبرج والمؤلف المشارك في الدراسة: "كلما زادت جرعة التمرين، زاد التأثير الوقائي للقاح كورونا".

2.5 ساعة من التمارين في الأسبوع قد تزيد من الحماية ضد النتائج الشديدة من كورونا في الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بأكبر قدر من الحماية من النتائج الشديدة، مثل دخول المستشفى ، بعد الإصابة بفيروس كورونا ، اتبعوا إرشادات التمارين كالتالى:

-التكرار: أكملوا ما لا يقل عن 150 دقيقة ، أو ساعتين ونصف ، من النشاط البدني كل أسبوع.

-الشدة: كان نشاطهم البدني معتدل الشدة ، مما يعني أن معدل ضربات قلبهم كان بين 70٪ أو 79٪ من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة.

-كان المشاركون في هذه المجموعة أقل عرضة بنسبة 2.8 مرة لتطوير نتائج حادة من كورونا مقارنة بالأشخاص الذين نادرًا ما يمارسون الرياضة أو ، بعبارات أبسط ، كانت لقاحاتهم أكثر فاعلية بنسبة 25٪ في حمايتهم من هذه النتائج من الأشخاص قليلي النشاط.

في مقطع فيديو مضمن في الدراسة، تم إبراز العروض المرئية لرفع الأثقال والجري على أنها بعض التمارين التي شاركت فيها المجموعة.

وقالت الدكتورة إليزابيث جوي، أخصائية الصحة والتغذية، التي لم تشارك في الدراسة: "من المحتمل أنه في مستوى أعلى من النشاط البدني، تحصل على تحفيز إيجابي أكثر لتلك الاستجابة المناعية وهذا بدوره يؤدي إلى الانخفاض الملحوظ في عبء المرض".

ومع ذلك ، حتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين مارسوا ما بين 60 دقيقة و 149 دقيقة كانوا أقل عرضة بنسبة 1.4 مرة للإصابة بحالات عدوى كورونا.

قام الباحثون بتحليل البيانات التي تم جمعها من أكبر شركة تأمين صحي في جنوب إفريقيا لما يقرب من 200000 بالغ تم تطعيمهم في البلاد ، بما في ذلك الرجال والنساء.

في وقت إجراء الدراسة ، كان لقاح Johnson & Johnson فقط متاحًا.

تضمنت البيانات نتائج اختبار كورونا من فبراير إلى أكتوبر من عام 2021. وتم تتبع عدد دقائق النشاط البدني وعدد الخطوات وبيانات معدل ضربات القلب لكل شخص باستخدام جهاز يمكن ارتداؤه.

قد تقلل التمارين من فرص النتائج الوخيمة لكورونا لدى الأشخاص غير المطعمين أيضًا.

يقول باتريسيوس: "لقد أجرينا دراسة أخرى أظهرت أنه في الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد - وأولئك الذين لم يتلقوا التطعيم - أولئك الذين شاركوا في 150 دقيقة موصى بها في الأسبوع من التمرين ، كان لديهم نتائج أفضل".

"تم إدخالهم إلى المستشفيات بشكل أقل ، وكان عدد أقل منهم في وحدة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وتوفي عدد أقل منهم".