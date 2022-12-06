7 نصائح لعلاج جفاف اليدين والقدمين في الشتاء

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القاهرة - سامية سيد - تميل بشرتك إلى الجفاف بسبب الطقس البارد، حيث ينخفض الترطيب الطبيعي للبشرة وإشراقها ونتيجة لذلك، تصبح بشرتنا جافة وباهتة، خاصة على اليدين والقدمين، ويصبح جلد اليدين والقدمين جافًا ومتقشرًا وخشنًا، وقد تبدأ في الحكة والتشقق، لذا نتعرف في هذا التقرير على نصائح لعلاج جفاف اليدين والقدمين في الشتاء، بحسب موقع "health".

نصائح للتعامل مع جفاف اليدين والقدمين خلال فصل الشتاء

على الرغم من وجود العديد من الأسباب، إلا أن الطقس البارد وانخفاض مستويات الرطوبة هما السببان الرئيسيان لجفاف اليدين والقدمين، مما قد يجعل من الصعب على بشرتك الحفاظ على الترطيب المناسب.

عندما يصبح الطقس جافًا وباردًا في فصل الشتاء ، لا يستطيع الجسم الاحتفاظ بالرطوبة، يتسبب قلة الرطوبة في الهواء في أن تصبح بشرة اليدين والقدمين جافة وباهتة.

7 نصائح لجفاف اليدين والقدمين:1. ترطيب اليدين

تتوفر مجموعة متنوعة من الكريمات المرطبة في السوق والعديد منها مصمم خصيصًا لليدين والقدمين، لذا رطبي يديك في كل مرة تغسلينها فيها للمساعدة في استعادة الرطوبة الطبيعية للجلد يمكن أن تساعد أيضًا العديد من الزيوت مثل زيت جوز الهند في الحصول على نتائج مماثلة.

2. العلاج بالكريمات المرطبة ليلاً

يمكن للأشخاص الذين يعانون من جفاف اليدين والقدمين تجربة العلاجات الليلية للحصول على نتائج أفضل لهذا الغرض ، ضعي كميات وفيرة من الكريمات أو المستحضرات المرطبة على يديك وقومي بتغطيتها بالجوارب أو القفازات تساعد الأغطية على امتصاص أفضل للمرطب في الجلد مما يمنح اليدين نعومة ونضارة في الصباح.

3. حماية الجلد

على الرغم من أن أشعة الشمس الشتوية ليست قاسية حقًا ، إلا أن حماية الجلد من الآثار الضارة للشمس أمر ضروري في فصل الشتاء ، فضلاً عن أنه يمكن أن يجفف الجلد ويسبب الحروق ويؤدي إلى مشاكل صحية أخرى أكثر خطورة لذلك ، تأكد من حماية جميع مناطق الجسم من التعرض الطويل لأشعة الشمس ولا تستثنى اليدين من ذلك.

استفد من واقي شمسي عالي الجودة لمنع أشعة الشمس من جفاف يديك.

4. استخدام الصبار

يحتوي الصبار على العديد من الفوائد الصحية وهو عنصر شائع في منتجات العناية بالبشرة بسبب خصائصه كمضادات حيوية ومضادة للالتهابات ويتوفر بسهولة دون وصفة طبية ويمكن استخدامه على البشرة كمرطب طبيعي بدون أي آثار جانبية.

5. تجنب استخدام الصابون

غالبًا ما تكون المواد الكيميائية الموجودة في الصابون مسؤولة عن تأثير تجفيف اليدين إذا كان ذلك ممكنًا ، يجب على الأشخاص محاولة تجنب غسل أيديهم بشكل مفرط أو الحد منه حتى لا تجف.

6. ارتداء القفازات

من الجيد استخدام القفازات عندما تحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت في إبقاء يديك مغمورة بالمياه أو ملامستها للماء.

يؤدي التعرّض المفرط للماء إلى إزالة الزيوت الطبيعية من الجلد ، مما يجعل يديك جافة وباهتة.

تساعد القفازات المطاطية على منع جفاف اليدين عند غمرها في الماء لفترة طويلة من خلال توفير طبقة من الحماية والحفاظ على الزيوت الطبيعية سليمة.

7. الابتعاد عن استخدام مجففات الهواء الساخن

تعتبر مجففات الهواء الساخن طريقة ممتازة لتجفيف يديك في ثوانٍ. ومع ذلك، فإنها تميل إلى تجفيف الجلد ويمكن للهواء الجاف الساخن بشكل خاص أن يجفف اليدين بشكل مفرط. أفضل طريقة هي استخدام المناشف الورقية إن أمكن وتجفيف اليدين.