شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسباب تدفعك لتناول البطاطا.. أبرزها تقوية المناعة وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البطاطا الحلوة مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، تعود فوائد البطاطا الحلوة جميعها إلى أهميتها الغذائية، وإدراجها في نظام غذائي جيد يعد طريقة رائعة لدعم الصحة العامة، وإليك فوائدها وفقا لما نشره موقع " themanual".

1. تحتوي على فيتامينات مهمة

ربما تكون البطاطا الحلوة مشهورة بمحتواها من فيتامين أ، لكنها أيضًا مصدر جيد لفيتامين ج وفيتامين ب 6. تمنحك حبة بطاطا حلوة واحدة متوسطة الحجم أكثر من 100٪ من القيمة اليومية لفيتامين أ ، و 25٪ من القيمة اليومية لفيتامين ج ، و 19٪ من القيمة اليومية لفيتامين ب 6.

2. توفر المعادن الأساسية

المعادن ضرورية مثل الفيتامينات ، ونفس البطاطا الحلوة متوسطة الحجم توفر 25٪ من القيمة اليومية للمنجنيز ، و 20٪ من القيمة اليومية للنحاس ، و 12٪ من القيمة اليومية للبوتاسيوم، الحصول على ما يكفي من المنجنيز مهم لتعزيز صحة العظام ، وإنتاج الهرمونات الجنسية ، وتنظيم نسبة السكر في الدم ، والنحاس يساعد أجسامنا بمجموعة متنوعة من الوظائف مثل تكوين خلايا الدم الحمراء ، والبوتاسيوم ضروري لتنظيم توازن السوائل ، وتقلص العضلات ، والحفاظ على الصحة.

3. تحتوي على كربوهيدرات معقدة

تحتوي البطاطا الحلوة على ما يسمى الكربوهيدرات المعقدة ، مما يعني أنها تستغرق وقتًا أطول حتى يتحلل جسمك ، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم وزيادة الطاقة المستدامة، هذا مقارنة بالكربوهيدرات البسيطة ، مثل السكر المستخدم في صنع أشياء مثل الحلوى والمعجنات والمشروبات السكرية ، والتي يتم هضمها بسرعة كبيرة وتوفر طاقة سريعة ولكنها قصيرة العمر.

4. مفيدة لصحة الأمعاء

تعد البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف ، والتي تم ربطها بمجموعة متنوعة من الفوائد ، من تعزيز صحة القلب إلى تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وأنواع معينة من السرطان، على الرغم من هذه الفوائد الرائعة ، فإن 9 من كل 10 منا لا يحصلون على ما يكفي..

5. تساعد في حماية رؤيتك

تعد البطاطا الحلوة البرتقالية واحدة من أفضل مصادر الغذاء الكاملة للبيتا كاروتين التي يمكنك العثور عليها، يساعد بيتا كاروتين ، وهو صبغة نباتية تتحول أجسامنا إلى فيتامين أ ، على منع جفاف العين والحفاظ على رؤيتك جيدًا في الظلام إلى جانب الكاروتينات الأخرى ، يعمل أيضًا كمضاد للأكسدة لحماية خلايا العين من أضرار الجذور الحرة والالتهابات. بيتا كاروتين قابل للذوبان في الدهون ، لذلك من الأفضل امتصاصه عند تناوله مع الدهون ، مثل الزبدة أو زيت الزيتون أو الأفوكادو .

6. تحسن وظائف المخ

يُعتقد أن مضادات الأكسدة تساعد في منع التدهور المرتبط بالعمر في وظائف المخ وخطر الإصابة بحالات التنكس العصبي مثل الزهايمر والخرف، والبطاطا الحلوة لها عدة أنواع مختلفة ، بما في ذلك الكاروتينات والأنثوسيانين، لقد ثبت أن الكاروتينات مثل تلك الموجودة في البطاطا الحلوة البرتقالية تعمل على إبطاء التدهور المعرفي ، بينما تم العثور على الأنثوسيانين في البطاطا الحلوة الأرجواني لتحسين الذاكرة والتعلم.

7. تعزز صحة الجلد والشعر

البطاطا الحلوة غنية بفيتامين سي، وهو ضروري لأجسامنا لصنع الكولاجين ، وهو بروتين موجود في الجلد والشعر (وكذلك في العضلات والأوتار والأربطة والعظام) التي تجعلها تبدو صحية، في حين أن إنتاج الجسم للكولاجين ينخفض ​​بشكل طبيعي مع تقدمنا ​​في العمر ، فإن الحصول على ما يكفي من فيتامين C مهم للحفاظ على إنتاجه قدر الإمكان. يمكن لفيتامين أ الذي نحصل عليه من البطاطا الحلوة أن يفيد البشرة والشعر أيضًا ، مثل منعهما من الجفاف.

8. تدعم جهاز المناعة لديك

فيتامين ج مهم أيضًا للحفاظ على عمل الجهاز المناعي في أعلى شكل لأنه يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء (محاربة العدوى في الجسم) ، وإذا كنت تتذكر ، يمكن أن تمنحك البطاطا الحلوة 25٪ من الموصى بها قيمة يومية.

9. تساعدك في الحفاظ على وزن صحي

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن ، يمكن أن تكون البطاطا الحلوة (وغيرها من الخضراوات النشوية مثل البازلاء والكوسة والذرة) جزءًا من المغذيات الجيدة- نظام غذائي مدور لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه. تمتلئ البطاطا الحلوة تمامًا ، بفضل الكربوهيدرات والألياف المعقدة بها ، مما يمنحك طاقة مستدامة ، كما أنها غنية بالمغذيات ، مما يعني أن نسبة العناصر الغذائية إلى السعرات الحرارية جيدة - الكثير من العناصر الغذائية لسعرات حرارية قليلة نسبيًا (حوالي 100 سعرة حرارية لكل بطاطا حلوة متوسطة الحجم مخبوزة.