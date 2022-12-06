شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من فقر الدم.. منها تناول أطعمة غنية بالحديد وحمض الفوليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقر الدم هو حالة طبية خطيرة، حيث لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية، وهذا بدوره يعني أنه لا يمكنك حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وينتهي بك الأمر بالإرهاق و التعب، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من فقر الدم، بحسب موقع southgatemedical.

طرق الوقاية من فقر الدم

متوسط جسم الذكر يحتوي على حوالي 12 باينت من الدم وجسم الأنثى حوالي 9 باينتات من الدم يمثل الدم 7-8٪ من إجمالي وزن الجسم ويتكون من 45٪ من خلايا الدم (خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية) و 55٪ من البلازما. خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) هي الخلايا الأكثر وفرة في الدم.

تحتوي على بروتين خاص يسمى "الهيموجلوبين" يساعد في نقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم إن وجود الهيموجلوبين في الدم يعطيه اللون الأحمر.

ما هو فقر الدم؟

فقر الدم هو أحد أكثر اضطرابات الدم شيوعًا. يتميز بانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء المنتشرة في الجسم أو كمية الهيموجلوبين داخل كرات الدم الحمراء. في ظل هذه الحالة ، لا يستطيع الجسم الحصول على الكمية المطلوبة من الأكسجين التي يحتاجها لأداء وظائف مختلفة.

يمكن أن يؤدي فقر الدم إلى التعب والضعف وشحوب الجلد وضيق التنفس والعديد من المضاعفات الأخرى.

طرق الوقاية من فقر الدم

بمجرد أن نكون قادرين على فهم سبب حدوث فقر الدم تمامًا ، يمكننا الخروج بخطة شاملة لمنع حدوثه فيما يلي الأسباب الأربعة الرئيسية لفقر الدم:

-انخفاض أو إنتاج غير طبيعي لخلايا الدم الحمراء (مثل كثرة الكريات الحمر الوراثي ، الثلاسيميا)

-الفقد الجسدي لخلايا الدم الحمراء (مثل النزيف من الأمعاء أو المعدة ، وغزارة الدورة الشهرية أو الولادة ، والسرطان، والقرحة ، والتهاب المعدة)

- تدمير خلايا الدم الحمراء (مثل فقر الدم المنجلي وصمامات القلب الاصطناعية)

- انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (بسبب نقص الحديد ونقص الفيتامينات ونخاع العظام ومشاكل الخلايا الجذعية)

يعد نقص الحديد السبب الرئيسي لفقر الدم..

تعتمد الوقاية من فقر الدم على العوامل الأساسية التي تسببه وشدتها عادة ما تتحسن الحالات الخفيفة من فقر الدم مع بعض التغييرات السريعة في نمط الحياة ، في حين أن الحالات الشديدة قد تحتاج إلى علاج مستمر ويمكن أن تكون قاتلة إذا تركت دون علاج.

من الصعب علاج فقر الدم الناجم عن مرض وراثي أو الوقاية منه، وبالمثل ، لا يمكنك تجنب فقر الدم الناجم عن فقدان الدم بشكل كبير.

إذا كان جسمك يعاني من نقص أو عدم قدرة على امتصاص واستخدام بعض العناصر الغذائية، مثل الحديد أو فيتامين ب 12 ، فإن إجراء تغييرات في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في إدارة مستوياتك والوقاية من فقر الدم.

يمكنك أيضًا النظر في العلاج الوريدي للحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها.

فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للوقاية من فقر الدم وعلاجه ومكافحته.اتباع نظام غذائي صحي

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالحديد في الوقاية من أنواع فقر الدم الشائعة وزيادة مستويات الطاقة لديك. الحديد مفيد جدًا في زيادة إنتاج الهيموجلوبين ، والذي بدوره يساعد في تكوين المزيد من كرات الدم الحمراء. فيما يلي قائمة ببعض الأطعمة الغنية بالحديد التي يمكنك تضمينها في خطة نظامك الغذائي للوقاية من أنواع معينة من فقر الدم:

بروكلي

لحم أحمر

سمك

بيض

منتجات الصويا

الخضار الورقية الخضراء

فواكه مجففة

وبالمثل ، فإن زيادة تناول حمض الفوليك (نوع من الفيتامينات) يرتبط أيضًا بزيادة إنتاج "الهيم". الهيم هو مكون مهم للهيموجلوبين يساعد على حمل الأكسجين فيما يلي بعض المواد الغذائية التي تعتبر مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك:

الفول السوداني

لحم بقري

سبانخ

أرز

خَسّ

للتأكد من أن الجسم يمتص الحديد وحمض الفوليك المتضمنين في نظامك الغذائي تمامًا ، تحتاج أيضًا إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي.فيتامين ج مفيد جدًا في زيادة امتصاص الحديد وحمض الفوليك إلى أقصى حد.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الحاد ، قد ينصح الأطباء بتناول مكملات الحديد تعتمد الجرعة على شدة الحالة والأعراض.