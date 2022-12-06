شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أنواع شائعة من الحساسية.. منها الغبار والطعام والحيوانات الأليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحساسية من الأمراض الشائعة خاصة عند الأطفال والمراهقين، وتشمل الحساسية تجاه الطعام والحشرات والأدوية والحيوانات الأليفة، في هذا التقرير نتعرف على 7 أنواع من الحساسية الأكثر شيوعاً بين الناس، بحسب موقع " southgatemedical".

ما هي الحساسية؟

تحدث الحساسية عندما يبالغ نظام المناعة لدينا في رد فعله تجاه شيء يتفاعل مع أجسامنا وعادة ما يكون غير ضار لغالبية الناس.

تحدث تفاعلات الحساسية بسبب المواد المسببة للحساسية ، ويمكن العثور على المواد المسببة للحساسية في كل مكان (في الهواء ، وطعامنا ، ومشروباتنا ، وفي البيئة العامة).

الأمثلة الشائعة هي حبوب اللقاح والحشرات وبعض الأطعمة واللاتكس والحيوانات الأليفة.

عادة ، لا يتفاعل معظم الناس مع مسببات الحساسية. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن أن تؤدي ردود الفعل التحسسية إلى مجموعة متنوعة من الأعراض ، تتراوح من الصداع الخفيف ومشاكل الجيوب الأنفية إلى تفاعلات الحساسية المفرطة التي تهدد الحياة.

7 أنواع من الحساسية أكثر شيوعًا1- حساسية الطعام

تعد الحساسية الغذائية من أكثر أنواع الحساسية شيوعًا التي يعاني منها الناس في جميع أنحاء العالم، تعتبر أعراض حساسية الطعام أكثر شيوعًا عند الأطفال دون سن الخامسة.

في حين أن أي عنصر غذائي يمكن أن يؤدي نظريًا إلى رد فعل تحسسي ، إلا أن هناك ثمانية أنواع من المواد الغذائية تشتهر بأنها تسبب الحساسية هذه هي الحليب والسمك والبيض والفول السوداني والمحار وفول الصويا.

بالإضافة إلى ذلك ، يعاني بعض الأشخاص أيضًا من حساسية تجاه بعض البذور مثل الخردل وبذور السمسم.

بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لحساسية الطعام هي السعال المتكرر ، والقيء ، والصفير عند التنفس ، وتشنجات المعدة ، وتورم اللسان ، والشرى ، وضعف النبض ، وضيق التنفس ، والتأق.

لا يوجد علاج حاليًا للحساسية الغذائية، مما يعني أن أفضل طريقة للوقاية من الحساسية الغذائية هي الابتعاد الصارم عن المواد الغذائية التي تسببها في المقام الأول.

2- حساسية الجلد

أي شيء من حبوب اللقاح ودخان السجائر إلى الأصباغ والعطور يمكن أن يؤدي إلى رد فعل تحسسي إذا لامست الجلد.

يمكن أيضًا أن تحدث الحساسية الجلدية بسبب بعض الأطعمة والأدوية أو الأمراض.

بعض المسببات الشائعة لحساسية الجلد هي حبوب اللقاح ومنظفات الغسيل وأشعة الشمس والصابون وبعض المواد الكيميائية.

تشمل بعض الأعراض الشائعة لحساسية الجلد الاحمرار والتقشر والطفح الجلدي وتشقق الجلد والتورم.

أفضل طريقة للوقاية من حساسية الجلد هي تجنب أي شيء يسببها في المقام الأول

3- حساسية الغبار

الغبار موجود في كل مكان في البيئة وللأسف يمكن أن يسبب الحساسية لبعض الناس. يمكن أن تؤدي كميات الغبار المتزايدة في الهواء إلى إصابة بعض الأشخاص بأعراض مثل العطس والسعال وسيلان الأنف وجفاف الحلق وحكة العينين.

هذه التفاعلات ناتجة عن مسببات الحساسية الموجودة في الغبار. تشمل بعض المواد المسببة للحساسية الشائعة العث وجراثيم العفن والرمل ووبر الحيوانات والشعر.

أفضل طريقة للتعامل مع حساسية الغبار هي تقليل تعرضك للغبار أو المحفزات المماثلة.

4- حساسية الحيوانات الأليفة

يمكن للبروتينات الموجودة في بول الحيوانات الأليفة ووبر الشعر والفراء واللعاب والجلد أن تثير ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يجمع فرو الحيوانات الأليفة وشعرها أيضًا المواد المسببة للحساسية المحمولة في الهواء مثل حبوب اللقاح والجراثيم التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الربو لدى بعض الأشخاص.

بعض أعراض حساسية الحيوانات الأليفة الشائعة هي الطفح الجلدي والشرى والعطس والسعال والصفير وحكة في العين.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الحيوانات الأليفة ، فإن الطريقة الأكثر فعالية لإدارة أو منع ردود الفعل التحسسية للحيوانات الأليفة هي تجنب التواجد حول القطط والكلاب أو الحيوانات الأليفة الأخرى.

5- حساسية العفن

تم العثور على العفن المعروف أيضا باسم الجراثيم الفطرية في كل مكان ، في الداخل والخارج. نتنفس جميعًا هذه الجراثيم الفطرية الصغيرة عندما نستنشق ، ولكن بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يتسبب استنشاق العديد من جراثيم العفن في حدوث رد فعل تحسسي ، فمن الضروري إزالة العفن في منزلك لمنع حدوث مشاكل صحية أكبر.

عند استنشاقها بكميات كبيرة ، تترسب جراثيم العفن هذه على البطانة الداخلية للأنف ويمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض الربو. بعض الأعراض الشائعة لحساسية العفن هي احتقان الأنف ، والعطس ، وسيلان الأنف ، وعيون دامعة وخلايا النحل ، ولكنك تحتاج إلى إيجاد شركة لتنظيف العفن لأن هذا قد يسبب مشاكل خطيرة لصحتك.

مثل أي نوع آخر من الحساسية ، فإن أفضل علاج لحساسية العفن هو تجنب التعرض للعفن أو تقليله.

6- حساسية الدواء

عادةً ما تؤدي الأدوية إلى تفاعل يكون عادةً أحد الآثار الجانبية لتناول الدواء ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد يتسبب الدواء في إصابة الشخص برد فعل تحسسي ليس من الآثار الجانبية. بعض الأعراض الشائعة لحساسية الأدوية هي عدم انتظام ضربات القلب والطفح الجلدي والشرى والتورم والصفير والإغماء.

بينما لا تسبب جميع الأدوية تفاعلات حساسية ، فإن بعض الأسباب الشائعة للحساسية تجاه الأدوية هي الأسبرين وأدوية العلاج الكيميائي والبنسلين ومضادات الاختلاج والأدوية المضادة للالتهابات.

7- الحساسية من اللاتكس

اللاتكس مادة طبيعية (عصارة) تأتي من أشجار المطاط وتستخدم لصنع العديد من المنتجات الشائعة الاستخدام مثل الأربطة المطاطية والقفازات المطاطية ولعب الأطفال والبالونات ولعب الأطفال والضمادات والكرات المطاطية. يمكن أن يسبب ملامسة المنتجات المصنوعة من المطاط ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص.

بعض الأعراض الشائعة لحساسية اللاتكس هي الطفح الجلدي والتورم وخلايا النحل والصفير والسعال والإسهال والقيء.

أفضل طريقة لتجنب ردود الفعل التحسسية تجاه اللاتكس هي تجنب أو تقليل استخدامك للمنتجات التي تحتوي على مادة اللاتكس.