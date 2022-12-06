3 عادات يومية لخسارة الوزن بسرعة

بيروت - نادين محمد - رحلة تخسيس الوزن يجب أن تأخذ وقتها الطبيعي، حتى لا تعود الدهون بسرعة، لكن في بعض الأحيان طول الوقت يسبب الملل من ثم قد تتراجعين عن خطتكِ من الأساس.

إذا كنت لا تفضلي الحميات القاسية، وفي الوقت عينه تبحثين عن طريقة سريعة لإنقاص الوزن، فإن بعض العادات اليومية البسيطة من شأنها تحقيق فارق كبير في وزنكِ.

1. ابدئي يومكِ بالتمرين

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أفضل وقت لممارسة الرياضة هو في الصباح وعلى معدة فارغة، لكن بشرط تناول مشروب خفيف مع ممارسة تمارين تناسبكِ. اختاري الأنشطة والتمارين الرياضية التي يمكنكِ الاستمتاع بها. أيضًا ، من الضروري تحديد نوع التمرين لهدفك المحدد.

سواء كنت تتطلعين إلى حرق سعرات حرارية إضافية ، أو اكتساب العضلات ، أو حرق المزيد من الدهون ، فهناك تمارين لذلك

2. خذي حمامًا باردًا

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قد لا يكون الاستحمام البارد أول شيء في الصباح هو الطريقة المثالية لبدء اليوم ، ومع ذلك ، فقد يكون مفيدًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي. ربطت دراسة أجريت في عام 2019 بين التعرض لدرجات الحرارة الباردة للمساعدة في تنشيط الدهون البنية. هذه هي الدهون المسؤولة عن تنظيم درجة حرارة الجسم.

تتكون معظم دهون الجسم من الدهون البيضاء، والتي تخزن الطاقة ويمكن أن تؤدي إلى السمنة. عندما تنخفض درجة حرارة الجسم ، تكسر الدهون البنية جزيئات السكر والدهون لتسخين الجسم. هذه العملية تزيد من معدل الأيض ومستويات الطاقة بينما تحرق سعرات حرارية إضافية.

3. تناولي وجبة فطور صحية

غالبًا ما يتم تجاهل وجبة الإفطار، وهي الوجبة الأولى في اليوم ، والتي غالبًا ما يشار إليها على أنها الأكثر أهمية. لكن عليكِ تناول الأطعمة الكاملة والخيارات الصحية الأخرى مثل اللحوم الخالية من الدهون والفواكه الطازجة والكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والخضروات الغنية بالألياف القابلة للذوبان.

غالبًا ما يرتبط تخطي وجبة الإفطار بزيادة تناول الوجبات الخفيفة ليلاً من الخيارات الغذائية غير الصحية التي يمكن أن تسبب زيادة الوزن.

الصورة من موقع AdobeStock

المصدر: wellness

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