شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علاجات منزلية للتعامل مع السعال الجاف.. منها الثوم والعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر نزلات البرد والسعال على الناس على مدار السنة، وبشكل خاص في فصل الشتاء، قد تؤدي نزلة البرد أو الأنفلونزا إلى السعال الجاف الذي يسبب الشعور بالدغدغة في الحلق، وهناك عدد من العلاجات المنزلية للسعال الجاف، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "Health".

7 علاجات منزلية للتعامل مع السعال الجاف 1. العسليستخدم العسل كعلاج فعال للسعال، والعسل غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات التي يمكن أن تهدئ التهاب الحلق.

يمكن استخدام العسل مع الماء الدافئ للتخلص من السعال الجاف.

2. الثوميحتوي الثوم على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات والتي يمكن أن تكون فعالة ضد مشاكل مثل السعال والبرد.

يمكن أن يساعد تناول الثوم بانتظام في خفض ضغط الدم وتقوية جهاز المناعة حاول أن تحصل على معجون الثوم والعسل معًا للتحكم في السعال الجاف وستشعر بتحسن.





3. الزنجبيلالزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على استرخاء الأغشية في الشعب الهوائية وتقليل السعال. يمكن أن يخفف أيضًا من التهاب الحلق والبلغم الزائد.





4. الكركميوجد الكركم بشكل شائع في كل منزل وهو مليء بخصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للالتهابات تستخدم هذه التوابل السحرية أيضًا في علاج أمراض الجهاز التنفسي حاول إضافة القليل من الكركم مع الحليب من أجل معالجة السعال. 5. الغرغرة بالماء المالحيحتوي الملح على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات يمكن أن تهدئ حكة الحلق ويمكن أن تزيل المخاط أو تقلل منه امزج ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وتغرغر مرتين في اليوم على الأقل. 6. البخاريمكن أن يساعد البخار على التخلص من انسداد الأنف وتخفيف السعال، خذ وعاءًا من الماء الساخن وأضف الزيت العطري الذي تختاره اتكئ على الوعاء وضع منشفة على رأسك واستنشق البخار لمدة 10 دقائق على الأقل يمكنك أيضًا استخدام جهاز ترطيب الهواء أو الاستحمام بماء دافئ للراحة الفورية. 7. أوراق الريحانيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا لوقف السعال السئ امضغ بعض أوراق الريحان وستكون قادرًا على علاج السعال.