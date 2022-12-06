بيروت - نادين محمد - فوائد أبو فروة للنساء عديدة، فقد تشير الأبحاث الحديثة إلى أنه مليء بالمعادن والفيتامينات والنشا والألياف والمركبات الفينولية، كما أن محتواه من النشا والألياف يجعله إضافة جيدة لنظامك الغذائي المعتاد.

نظرًا لأن له قيمة غذائية عالية، فإنه يتمتع بخصائص مدرة للبول ومطهرة للجهاز الهضمي.

يمكن أن يساعد أيضاً في علاج الإسهال والنزيف والكسور والاضطرابات الالتهابية.

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ومن فوائد أبو فروة الأخرى كونه غنياً بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات. تساعد هذه المركبات في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والحماية من فقر الدم والإرهاق. يمكنه أيضًا المساعدة في تقليل الحمى والألم والالتهاب. وغيرها الكثير من الفوائد الصحية لأبو فروة تعرفي عليها في هذا المقال.

1. تخفيف الآلام والالتهابات

تمنع مستخلصات أبو فروة إنتاج المركبات الالتهابية مثل الإنترلوكينات وأكسيد النيتريك. تعمل المواد الكيميائية النشطة فيه على تنظيم الجينات المسؤولة عن إنتاج هذه المركبات و التخلص من الجذور الحرة وتمنعها من التسبب في تلف الأعضاء والالتهابات والألم، وتعد من فوائد أبوفروة أيضاً فائدته في تخفيف الآلام على جسمك واستخدامه لعلاج تهيج الجلد، وقرحة المعدة، والحمى، واضطرابات الدماغ المرتبطة بالعمر.

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2. المساعدة في تنظيم مرض السكري

تعد من فوائد أبو فروة الأخرى غناه بالألياف والمعادن ومضادات الأكسدة والنشويات. قد يساعد تضمين أبو فروة جزءًا من نظامك الغذائي في تنظيم مستويات السكر في الدم .

3. تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان

تعد من أبرز فوائد ابو فروة الأخرى فائدته في التخلص من الجذور الحرة ومنع تكون الدهون، ونمو الأورام وتلف الحمض النووي الناجم عن الجذور الحرة.

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4. خفض ضغط الدم

أبو فروة غني بالمعادن وعلى نسبة أعلى من البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والنحاس. يحتفظ أيضًا بخصائصه المضادة للأكسدة، يمكن أن يساعد تضمينه في نظامك الغذائي في تنظيم ضغط الدم. من المعروف أن هذه الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تساعد على استرخاء عضلات القلب ومنع السكتة الدماغية.

علاوة على ذلك، فإنه منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات، وقد يساعد النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم على تخسيس الوزن.

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5. مضادات الميكروبات

يمكن لأبو فروة القضاء على السلالات البكتيرية ونمو الديدان الطفيلية في الجهاز الهضمي حيث تثبت الدراسات أن أبو فروة يمكنه أن يقتل العديد من السلالات المسببة للأمراض، يمكن استخدام مستخلصاته لعلاج الالتهابات البكتيرية بالمعدة.

كيفية تخزين أبو فروة؟

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بعد شراء أبو فروة، يجب القيام بتخزينه في أكياس ورقية في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع. يمكنك أيضًا تجميده في علب مناسبة حوالي 5-6 أشهر، ومن الأفضل تقشير أبو فروة قبل الاستخدام مباشرة. قد يؤدي تخزينه وهو مقشر إلى فقدانه لطعمه وقوامه الطازج، ويجب وضع ملصق على الأكياس بتاريخ التعبئة وترك فراغ كافٍ في كل كيس لمنع التعفن.

المصدر هيلث لاين

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