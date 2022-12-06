شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الموجات فوق الصوتية بالمنظار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموجات فوق الصوتية بالمنظار (EUS) هي اختبار يستخدم الكاميرا والموجات الصوتية لإنتاج صور حية لأجزاء من الجهاز الهضمي . وهذا يشمل أعضاء مثل المعدة والبنكرياس والمرارة ، وكذلك الهياكل والأنسجة القريبة مثل العقد الليمفاوية .

ولإجراء التصوير بالموجات فوق الصوتية (EUS) ، سيقوم ممارس الرعاية الصحية بتخديرك وإدخال أنبوب مرن يسمى المنظار في الفم أو الشرج وعبرهما. بمجرد وصول الأنبوب إلى المنطقة التي تحتاج إلى التقييم ، يمكن مشاهدته على شاشة الكمبيوتر والتحقق من وجود أي تشوهات. في بعض الأحيان قد يتم أخذ خزعة أثناء الإجراء للحصول على عينة أو مزيد من المعلومات.

قد يرغب مقدم الرعاية الصحية في إجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية بالمنظار عندما تكون هناك حاجة إلى:

سبب محتمل لألم البطن أو فقدان الوزن

تقييم حالات البنكرياس مثل التهاب البنكرياس

تقييم أي عقيدات في بطانة الجهاز الهضمي

تحقق من التشوهات في الجهاز الهضمي والأعضاء الأخرى ، مثل الأورام

تحليل ومرحلة سرطان المريء أو المعدة أو المستقيم أو البنكرياس

التحضير بالموجات فوق الصوتية بالمنظار

من الضروري التحضير للموجات فوق الصوتية بالمنظار. سيقدم لك مزودك تعليمات تشمل:

الصيام: عند الانتهاء من الجهاز الهضمي العلوي ، يجب عليك الصيام لمدة ست ساعات تقريبًا قبل بدء الإجراء.

تطهير القولون: إذا تم إجراء التصوير التنظيري بالموجات فوق الصوتية على الجهاز الهضمي السفلي ، فستحتاج إلى "تنظيف" القولون عن طريق الصيام أو تناول أدوية مسهلة أو استخدام الحقن الشرجية.

تعديل الأدوية: أخبر فريقك الطبي عن جميع الأدوية التي تتناولها حاليًا. قد تحتاج إلى التوقف عن بعض الأدوية ، مثل مميعات الدم ، لفترة من الوقت قبل الاختبار. إذا كنت صائمًا وما زلت بحاجة إلى تناول الدواء ، فقد يُسمح لك بابتلاعه مع رشفة صغيرة من الماء.

نظرًا لأن الإجراء يتضمن التخدير ، فقد تحتاج إلى أخذ يوم عطلة لإجراء الاختبار.