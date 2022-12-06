شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفيد الحلبة والزعتر في علاج خراج الأسنان والوقاية منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشأ خراج الأسنان من الالتهابات التي تحدث داخل السن، و يمكن للبكتيريا أن تدخل السن عندما تتكسر أو تتحلل، وبمجرد وصول البكتيريا إلى مركز السن يمكن ان تصيب السن بالعدوى ، ويتراكم القيح في السن، و يتضخم وينتج عنه ألم في الأسنان ، وإذا لم يتم علاجها ، يمكن أن تنتشر العدوى إلى اللثة وعظام الفم، ويجب أن يعالج طبيب الأسنان خراج الأسنان ، لكن بعض العلاجات المنزلية يمكن أن تخفف الانزعاج الناجم عن العدوى وفقا لما نشره موقع netmeds

ويمكن استخدام العلاجات الطبيعية لعلاج خراج الاسنان ومنها.

1. شطف المياه المالحة

يعد شطف فمك بالماء المالح خيارًا سهلاً وبأسعار معقولة للتخفيف المؤقت للأسنان الخاملة، و يمكن أن يعزز أيضًا التئام الجروح وصحة اللثة.

2. صودا الخبز

صودا الخبز هي خيار آخر ميسور التكلفة لعلاج الأسنان ، و قد يكون لديك بالفعل بعض في خزانة مطبخك، وصودا الخبز ممتازة لإزالة البلاك في الفم، كما أن لها خصائص مضادة للجراثيم.

3. زيت الأوريجانو الأساسي

زيت الأوريجانو هو زيت أساسي يمكن شراؤه من متجر الأطعمة الصحية أو الصيدليات ، وزيت الأوريجانو مضاد للجراثيم ومضاد للأكسدة، قد يساعد في تقليل تورم وألم الأسنان الخاملة.

4. الضغط البارد

تساعد الكمادات الباردة على تقليل الألم والتورم.

5. الحلبة

تتمتع الحلبة بخصائص مضادة للبكتيريا ولها تاريخ طويل من الاستخدام كعلاج منزلي لشفاء الجروح وتقليل الالتهابات .

6. زيت القرنفل الأساسي

يستخدم زيت القرنفل منذ العصور القديمة كعلاج طبيعي لألم الأسنان، وقد يكون لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

7. زيت الزعتر العطري

زيت الزعتر هو زيت أساسي قوي آخر قد يقتل الطفيليات ويحارب البكتيريا ويقلل التورم، ويمكن وضع زيت الزعتر المخفف على المنطقة المصابة بقطعة قطن أو مسحة.

8. بيروكسيد الهيدروجين

بيروكسيد الهيدروجين علاج ممتاز لمحاربة العدوى البكتيرية، و يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الترسبات الكلسية ونزيف اللثة.

9. الثوم

يعتبر الثوم علاجًا طبيعيًا آخر له تاريخ قديم للعديد من الاستخدامات العلاجية المفيدة ، بما في ذلك كمدير للألم وقاتل للبكتيريا.