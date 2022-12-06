شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح لوقف التنمر عند الأطفال.. منها عدم السخرية من الاختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بعض الحالات يتنمر الأطفال لأنهم يواجهون صعوبة في إدارة المشاعر القوية مثل الغضب أو الإحباط أو انعدام الأمن، و في حالات أخرى ، لم يتعلم الأطفال طرقًا تعاونية لحل النزاعات وفهم الاختلافات و يمكن أن يساعدهم العلاج في كثير من الأحيان على تعلم كيفية التعامل مع مشاعرهم ، والحد من تنمرهم ، وتحسين مهاراتهم الاجتماعية، وفقا لما نشره موقع kidshealth

ومن المهم التعامل الفورى مع التنمر سواء كان جسديًا أو لفظيًا ، إذا لم يتم إيقافه فقد يؤدي إلى سلوك أكثر عدوانية معادٍ للمجتمع ويتعارض مع نجاح طفلك في المدرسة وقدرته على تكوين صداقات والحفاظ عليها، وفي بعض الحالات ، يكون التنمر جزءًا من نمط السلوك العدواني أو المتحدي، و من المحتمل أن يحتاج هؤلاء الأطفال إلى مساعدة في تعلم كيفية التعامل مع الغضب والأذى والإحباط أو غير ذلك من المشاعر القوية، و قد لا يمتلكون المهارات التي يحتاجونها للتعاون مع الآخرين،

نصاح لوقف التنمر

1 - دع طفلك يعرف أن التنمر ليس جيدًا ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة في المنزل والمدرسة وفي المجتمع إذا استمر، وحاول أن تفهم الأسباب الكامنة وراء سلوك طفلك.

2 - تأكد من أن أطفالك يفهمون أنك لن تتسامح مع التنمر في المنزل أو في أي مكان آخر، و ضع قواعد حول التنمر والتزم بها، وإذا كنت تعاقب طفلك بالحرمان من الامتيازات ، فتأكد من أنها ذات مغزى، على سبيل المثال ، إذا كان طفلك يتنمر على أطفال آخرين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو مواقع التواصل الاجتماعي ، فقم بإيقاف امتيازات الهاتف أو الكمبيوتر لفترة من الوقت، و إذا كان طفلك يتصرف بعدوانية في المنزل ، مع أشقائه أو غيرهم ، فضع حدًا لذلك، عن طريق تعليمه طرقًا أكثر ملاءمة (وغير عنيفة) للرد ، مثل الابتعاد.

3 - علم طفلك أنه من الخطأ مثل العرق والدين والمظهر والاحتياجات الخاصة والجنس والوضع الاقتصادي، وحاول غرس الشعور بالتعاطف مع الأشخاص المختلفين، و ضع في اعتبارك الانخراط معًا في مجموعة مجتمعية حيث يمكن لطفلك التفاعل مع أطفال مختلفين.