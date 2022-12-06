شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب اضطراب المعدة والغثيان وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغثيان شائع وله العديد من الأسباب، أحيانًا يكون الغثيان نتيجة لسوء الخيارات الغذائية، في أوقات أخرى ، يمكن أن يكون تحذيرًا من التسمم الغذائي أو النوبة القلبية أو الصداع النصفي أو غثيان الصباح، إذا كنت تشعر بالغثيان ، فهذا لا يعني دائمًا أنك تعاني من مشكلة طبية خطيرة في معظم الأحيان ، لا يكون الغثيان خطيرًا، وإليك الأسباب والأعراض وطرق العلاج المنزلى وفقا لما نشره موقع " healthenews".

الأعراض التي تتطلب زيارة الطبيب:

تشتبه في إصابتك بتسمم غذائي.

تقيأ لمدة تزيد عن 24 ساعة.

لديك دم في قيءك.

تشعر بألم شديد في البطن.

لديك صداع وتيبس في الرقبة.

تظهر عليها علامات الجفاف ، مثل جفاف الفم ، التبول المتكرر أو البول الداكن.

إذا لم تكن لديك هذه الأعراض وتحتاج ببساطة إلى علاج للغثيان في المنزل ، فإليك بعض الاقتراحات:

ارتدِ ملابس فضفاضة.

استخدم مرطب الهواء البارد أو المروحة.

خذ قسطا من الراحة، يمكن للتعب أن يجعل الغثيان أسوأ بعد الوجبات ، استرح جالسًا لمدة ساعة.

حافظ على رطوبتك. قد لا تشعر بالعطش ، ولكن تناول السوائل مهم، جرّب رشفات صغيرة من المشروبات الغازية الباردة والشفافة، تجنب الكافيين والكحول.

تجنب الروائح القوية، يمكن أن تؤدي الروائح مثل الدخان والطعام والعطور إلى تفاقم الغثيان.

جرب المشي لمسافة قصيرة أو القيام بتمارين الاسترخاء قبل تناول الطعام.

إذا كنت تتقيأ ، فحاول شرب كميات صغيرة من السوائل الصافية كل 15 دقيقة.

لغثيان الصباح ، قد يساعد فيتامين ب 6..

إليك بعض النصائح للتعامل مع الطعام والشراب:

ابق خارج المطبخ أثناء الطهي، قم بإحضار وجبات الطعام أو افتح نافذة أثناء تحضير الطعام.

اشرب السوائل من 30 إلى 60 دقيقة قبل أو بعد الوجبات.

لا تجبر نفسك على تناول الأطعمة المفضلة لديك عند الشعور بالغثيان.

تناول الطعام ببطء في مكان مريح وجيد التهوية.

جرب الأطعمة الخفيفة، المقرمشات أو الخبز المحمص سهل الهضم، يمكنك تجربة الموز والأرز وعصير التفاح والخبز المحمص.

تناول المزيد من الطعام في الوقت من اليوم عندما تشعر براحة أكبر في تناول الطعام، كثير من الناس يجدون أن الصباح هو الأفضل.

تجنب الأطعمة الدهنية أو المقلية والحلوى الحلوة والبسكويت والكعك والأطعمة الحارة أو الحمضية والأطعمة ذات النكهة القوية والأطعمة المنتجة للغازات.

اشطف فمك قبل وبعد الوجبات وبعد القيء.

يجد بعض الناس الراحة من:

الزنجبيل: من السهل تناول مضغ الزنجبيل ، أو جرب مشروب الزنجبيل الطبيعي ، أو قم بتقطيع بعض جذر الزنجبيل الطازج وصنع الشاي باستخدامه.

النعناع: جرب كوبًا من شاي النعناع.

شاي ، شوربات صافية ، جيلاتين منكه ، مكعبات ثلج أو مكملات غذائية.

وسادة التدفئة: امسك الوسادة الدافئة على معدتك لراحة مؤقتة، يمكن أن تساعد الحرارة على إرخاء عضلاتك. احرص على عدم استخدامه لفترة طويلة.