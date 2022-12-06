شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب آلام الأسنان والحساسية في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انخفاض درجة الحرارة ، يمكن للرياح الباردة أن تلسع جلدك وتضرب أسنانك، يعاني العديد من الأشخاص من آلام شديدة في الأسنان خلال أشهر الشتاء، وأكثر مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الأسنان الحالية.

ولكن هل تتألم أسنانك أو تشعر بالحساسية عند الخروج في الشتاء البارد؟ هنا ، يشرح أحد الخبراء الأسباب الشائعة لحساسية الأسنان في الشتاء بالإضافة إلى مشاركة نصائح العناية بالأسنان التي يجب على المرء اتباعها في الشتاء.

وفقا لموقع " heathlline" فأن الأسباب الشائعة لحساسية الأسنان هي تسوس الأسنان، وانكشاف بسبب الغطاء الخارجي الضعيف لبنية السن، أو انحسار اللثة أو قد يحدث أيضًا بسبب بعض عادات التطهير مثل التفريش بقوة واستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات صلبة ".

"قد يشعر بعض الناس بحساسية شديدة تجاه الأطعمة الساخنة والباردة، ويحدث هذا لأن الأسنان تميل إلى الانقباض أو التمدد عندما تكون هناك تغيرات شديدة في درجة الحرارة. ونتيجة لذلك ، تظهر شقوق صغيرة في السن ، مما يجعل المريض غير مريح"..

مشاكل الأسنان الشائعة في الشتاء

وفقًا للدكتور سايني ، بصرف النظر عن حساسية الأسنان ، فإن مشاكل الأسنان الشائعة في الشتاء تشمل قروح كانكر والقروح الباردة وجفاف الفم وتشقق الأسنان. يمكنك أيضًا الحصول على شفاه مشقوقة إذا كنت لا تحافظ على ترطيب منطقتك حول فمك وشفتيك ، كما تقول.

عاداتك اليومية التي قد تضر بأسنانك

إلى جانب زيارة طبيب أسنانك ، يوصى التقرير باعتماد بعض العادات المفيدة للحفاظ على ابتسامتك البيضاء اللؤلؤية خلال فصل الشتاء.

لا يؤدي تنظيف الأسنان بقوة إلى تآكل أسنانك فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تآكل اللثة ، مما يزيد من مشكلة تراجع اللثة، وبالتالي، من المهم معرفة تقنية الفرشاة الصحيحة واستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.

يمكنك أيضًا استخدام معجون الأسنان المزيل للحساسية الذي يوصي به طبيب الأسنان، يساعد ذلك على إنشاء حاجز وقائي فوق المنطقة الحساسة من الأسنان.

زيادة استهلاك النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر واستخدام أدوات التبييض في المنزل، الحد من استهلاك الأطعمة والمشروبات عالية السكر والحمضية.

يمكن أن يتسبب استنشاق الهواء الجاف أثناء الشتاء والتنفس المفرط من الفم أيضًا في جفاف الفم أو جفاف الفم كما يطلق عليه في المصطلح الطبي.

هذا يمكن أن يزيد من فرص إصابتك بتسوس الأسنان والتهاب الفم، لمنع هذه الحالة ، تناول ما لا يقل عن لترين إلى ثلاثة لترات من الماء كل يوم، يمكنك أيضًا استخدام علكة خالية من السكر للحفاظ على رطوبة فمك.