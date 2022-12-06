شكرا لقرائتكم خبر عن 150 دقيقة تمارين رياضية للوقاية من التهابات المفاصل ومشاكل الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل إلى الألم ،ومشاكل فى الحركة ،وعلى الرغم من عدم وجود علاجات تامة لهذه الالتهابات، ، إلا أن هناك طرقا لمنع الأعراض،أو تخفيفها،وفقا لما نشرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

ونظرا لطبيعة التهاب المفاصل، تلعب الحركة دورا رئيسيا في إدارة الآثار الجانبية.تشير الدكتورة" ناتالي مارش"، أخصائية العلاج الطبيعي، إلى أن موظفي المكاتب الذين يعتقدون أن آلام المفاصل ناتجة عن العمل من المكتب.ما قالت "ناتالي"إن تدريب الحركة والقوة "أكثر أهمية" عندما يتعلق الأمر بالوقاية من التهاب المفاصل، ومشاكل المفاصل الأخرى. يأتي إليّ الكثير من المرضى يشكون من آلام المفاصل، وكثير منهم من العاملين في المكاتب. يبدو أن هذا هو الوقت من العام الذي يبدأ فيه العمل الجاد في التأثير على الناس مع برودة الطقس واقتراب نهاية العام. يعتقد الكثير من الناس أن وضعية الجسم هي أهم شيء في العمل من المكتب - ليس هذا هو الحال. يمكنك الجلوس في وضع مستقيم - الشاشة والكرسي على ارتفاع مثالي - لساعات متتالية، ولكن في نهاية اليوم، إذا كنت ثابتا طوال الوقت، فستظل تعاني من التيبس والألم نتيجة لذلك.

هذا هو السبب في أن من المهم ببساطة النهوض والتحرك".

وأضافت أيضا بان "10000 خطوة في اليوم هي هدف جيد، لكن يجب أن تقرن ذلك بـ 150 دقيقة من التمارين الهوائية في الأسبوع وتدريب القوة مرتين في الأسبوع لإحداث فرق. المفتاح هو تقوية عضلاتك حتى تحمي مفاصلك، وهذا سيقلل من خطر الإصابة باضطرابات العضلات والعظام مثل آلام الظهر وآلام الرقبة بالإضافة إلى التهاب المفاصل أيضا في وقت لاحق من الحياة. تدريب القوة لا يعني دائما رفع الأوزان الثقيلة أيضا. يمكن ببساطة رفع أطفالك للعب معهم أو أي نوع من المقاومة التي تشعر بالراحة معها".