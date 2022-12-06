شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس ضغط الدم.. قلل تناول الملح للحفاظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصوديوم جزء أساسي من النظام الغذائي للجميع، يساعد في الحفاظ على التوازن الصحيح لمستويات السوائل في جسمك ويساهم في التشغيل الصحي لعضلاتك وأعصابك ومع ذلك ، فإن توازن السوائل معقد قد يؤدي احتباس السوائل الناتج عن الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك ، فإن أحد المخاطر الصحية الرئيسية للنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب هو ارتفاع ضغط الدم، ليس من المستغرب أن يرتبط تناول كميات كبيرة من الملح المعروف أيضًا باسم الصوديوم بالعديد من المضاعفات الصحية، وإليك كيفية تأثير تناول الملح العالي على القلب وكيف يمكنك تقليل تناوله وفقا لما نشره موقع " ndtv".

كيف يؤثر الملح على صحة قلبك؟

يجذب الملح المفرط في مجرى الدم الماء ، مما يرفع الكمية الإجمالية للدم (الحجم) في الأوعية الدموية، يرتفع ضغط الدم مع اندفاع المزيد من الدم عبر الأوعية الدموية، يرتفع الضغط بداخله.

قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت إلى إجهاد جدران الأوعية الدموية أو إتلافها ويسرع من تراكم اللويحات الصمغية ، مما قد يعيق تدفق الدم، يجب على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم ، مما يؤدي إلى تآكله. علاوة على ذلك ، فإن وجود الكثير من الماء في جسمك يمكن أن يسبب الانتفاخ والسمنة.

نظرًا لأن ارتفاع ضغط الدم يخفي أحيانًا أعراضًا ، يُشار إليه باسم "القاتل الصامت" إنه أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب ، وهو السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

تكشف الأبحاث الحديثة أن عناصر معينة قد تؤثر على كيفية تذبذب ضغط الدم عند تناول الملح، بعض هذه العوامل هي العمر والعرق والوزن ووجود أمراض مزمنة أخرى مثل أمراض الكلى والسكري وما إلى ذلك.

يمكن أن يساعد تناول كميات أقل من الصوديوم في إبطاء ارتفاع ضغط الدم المصاحب للشيخوخة ، حتى لو لم تكن مصابًا بالفعل بارتفاع ضغط الدم، علاوة على ذلك ، يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بأمراض الكلى وهشاشة العظام وسرطان المعدة والصداع النصفي والنوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تكون الوجبات الغذائية الغنية بالملح عالية أيضًا في السعرات الحرارية والدهون الكلية ، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وجميع المشاكل الصحية المرتبطة بها، يمكن أن يؤدي استخدام الوجبات المالحة على المدى الطويل أيضًا إلى تكييف براعم التذوق لديك مع النكهة ، مما يزيد من ميلك لاختيار الأطعمة المالحة، لذا ضع في اعتبارك تناول الصوديوم ، خاصةً إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو كنت معرضًا لخطر الإصابة بأي من الحالتين.

كيفية تقليل تناول الملح

تمثل الأطعمة التي يتم إنتاجها أو تعبئتها أو تناولها في المطاعم أكثر من 70٪ من الملح الذي نتناوله، يتم الحصول على حوالي 15٪ من الملح في وجباتنا الغذائية بشكل طبيعي من الطعام ، بينما تتم إضافة الـ 80٪ المتبقية عند التحضير أو تناول الطعام وبالتالي ، من المحتمل أنك تستهلك الكثير من الصوديوم.

قد يكون من الصعب الحفاظ على تناولك للصوديوم تحت السيطرة لأن معظمه موجود بالفعل في طعامك عند شرائه.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل تناول الصوديوم:

استهلك الفواكه والخضروات الطازجة بدلاً من المنتجات المعلبة لأنها غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم نظرًا لخصائصها الحافظة.

اختر اللحوم الطازجة بدلاً من اللحوم المعبأة أو المجمدة لأنها تحتوي على الصوديوم .

اقرأ دائمًا الملصقات الموجودة على الطعام، قد تحتوي العديد من الأطعمة على مستويات عالية من الصوديوم.

تجنب الوجبات السريعة حيث أن معظمها غني بالصوديوم والمكونات الأخرى التي تزيد من تدهور صحة قلبك، تحتوي المكونات مثل الدهون الصحية والسكر وما إلى ذلك على نسبة عالية من الوجبات السريعة.

تأكد من الحفاظ على تناول الصوديوم تحت السيطرة وانتبه للأطعمة التي تتناولها حتى لو لم تكن تعاني من أمراض القلب.