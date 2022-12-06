شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع مرض ألزهايمر.. منها مرض باركنسون و الوعائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف مصطلح يستخدم لوصف التغيرات الحادة في الدماغ التي تسبب فقدان الذاكرة، و تجعل هذه التغييرات أيضًا من الصعب على الأشخاص أداء الأنشطة اليومية الأساسية، وفي معظم الناس،

تنجم معظم حالات الخَرَف عن مرض ولا يمكن علاجها وتحدث استثناءات نادرة بشكل عام في حالات الخرف الناجم عن الاكتئاب أو تعاطي المخدرات والكحول، وتتبع أنواع مختلفة من الخرف أنماطًا مختلفة من التقدم ، على الرغم من أن معظمها متدرج في مجموعة من المراحل المتشابهة ، وفقا لما نشره موقع healthline

ويتسبب الخرف في تغيرات في السلوك والشخصية وابرز انواعه

1. مرض الزهايمر

مرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعًا. ما بين 60 و 80 في المائة من حالات الخرف سببها هذا المرض ، وفقًا لجمعية الزهايمر . تشمل العلامات المبكرة لمرض الزهايمر نسيان الأسماء والأحداث الأخيرة وإهمال العناية الشخصية وتغيرات الحالة المزاجية والشخصية والارتباك وغير ذلك. على الرغم من أن الاكتئاب يمكن أن يكون مؤشرًا مبكرًا لمرض الزهايمر ، إلا أنه ليس جزءًا من المرض نفسه ، ويجب التعامل معه بشكل منفصل باعتباره اضطرابًا. في بعض الأحيان ، يُشخص كبار السن المكتئبون خطأً على أنهم مصابون بمرض الزهايمر.

2. الخرف الوعائي

ثاني أكثر أنواع الخرف شيوعًا هو الخَرَف الوعائي . إنه ناتج عن نقص تدفق الدم إلى الدماغ. يمكن أن يحدث الخرف الوعائي مع تقدمك في العمر ويمكن أن يكون مرتبطًا بمرض تصلب الشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم وغير ذلك. السكتات الدماغية هي السبب الأكثر شيوعًا للخرف الوعائي.

3. الخرف مع أجسام ليوي

ينتج الخرف المصاحب لأجسام ليوي ، المعروف أيضًا باسم خَرَف أجسام ليوي ، عن ترسب البروتين في الخلايا العصبية. هذا يقطع الرسائل الكيميائية في الدماغ ويسبب فقدان الذاكرة والارتباك.

4. مرض باركنسون

يُصاب غالبية المصابين بمرض باركنسون بالخرف. العلامات المبكرة لهذا النوع من الخرف هي مشاكل في المنطق والحكم. على سبيل المثال ، قد يواجه الشخص المصاب بالخرف بسبب مرض باركنسون صعوبة في فهم المعلومات المرئية أو تذكر كيفية القيام بالمهام اليومية البسيطة. قد يكون لديهم حتى هلوسة محيرة أو مخيفة.

5. الخرف الجبهي الصدغي

الخَرَف الجبهي الصدغي هو اسم يُستخدم لوصف عدة أنواع من الخرف ، وكلها تشترك في شيء واحد: وهي تؤثر فقط على الأجزاء الأمامية والجانبية من الدماغ ، وهي المناطق التي تتحكم في اللغة والسلوك. يُشار أحيانًا إلى هذا النوع من الخرف عالميًا باسم مرض بيك ، على الرغم من وجود أشكال متعددة.