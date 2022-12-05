شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لنظام غذائي لفقدان الوزن للنساء.. منها شرب الماء قبل الأكل والان مع تفاصيل الخبر
يمكنكِ شرب كوب شاي أخضر أو شاي مع حليب قليل الدسم مع 1 أو 2 بسكويت سادة و 30 جرام من المكسرات الصحية وخلطة البذور أو الفول السوداني.وجبة العشاءتناول الحليب قليل الدسم مع الشوفان / الدجاج المشوي أو السمك مع الخضار / شوربة الخضار أو سلطة. بعض نصائح النظام الغذائي
1] من أفضل نصائح إنقاص الوزن للسيدات شرب الماء، خاصة قبل الوجبات يزيد الماء من التمثيل الغذائي بنسبة 24-30٪ في 1-1.5 ساعة ، مما يساعد في حرق السعرات الحرارية.
2] لا تفوت وجبة الإفطار أبدًا، حتى لو لم يكن لديك وقت لتناولها قبل الذهاب إلى العمل. بدلاً من ذلك ، أحضر شيئًا معك يمكنك تناوله بسرعة عندما تصل إلى المكتب ، مثل شطيرة خضروات أو حليب وحبوب.
3] "يمكن للمرأة أن تعتمد بلا شك على التحكم في جزء منها لإنقاص الوزن التحكم في كمية الطعام ، المعروف أيضًا باسم حساب السعرات الحرارية ، هو ببساطة عملية يتحكم فيها الناس في تناول طعامهم ويصبحون أكثر وعياً بما يأكلونه.
4] تجنب استخدام العصائر المعلبة استهلك الفاكهة كاملة أو اصنع عصائر الفاكهة مع الألياف. لا تضف إليها السكر.
5] تجنب تناول الأطعمة والمشروبات المصنعة. تساهم الأطعمة مثل الوجبات الخفيفة السكرية والبسكويت المضاف إليها الملح والأطباق المصنوعة من الدقيق الأبيض والمواد الحافظة في الإصابة بأمراض نمط الحياة.