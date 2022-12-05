نصائح لنظام غذائي لفقدان الوزن للنساء.. منها شرب الماء قبل الأكل

القاهرة - سامية سيد - تهتم النساء بعائلتها وأطفالها لكنها في الغالب تهمل صحتها، وغالبًا ما تنسى المرأة اتباع نظام غذائي متوازن، مما يكون له آثار سلبية طويلة المدى على صحتها، وتحتاج المرأة إلى تناول الأطعمة التي تجعلها تشعر بالشبع لفترة طويلة، وتمنحها الطاقة التي تحتاجها، وتمنعها من اكتساب الوزن الزائد، لذا في هذا التقرير نقدم نصائح لنظام غذائى يساعد على فقدان الوزن ويناسب النساء العاملات وربات المنزل، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". طقوس الصباح الباكريمكنك شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون، في الصباح الباكر وسيؤدي ذلك إلى بدء عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون بكفاءة. الإفطار قبل الساعة 8 صباحًايمكنكِ اختيار وجبة إفطار صحية غنية بالعناصر الغذائية مثل: البيض مع خبز الحبوب الكاملة وبعض الخضروات المشوية مع اللبن الرائب أو الشوفان. تناول وجبة خفيفة في منتصف الصباحماء جوز الهند أو ماء الليمون مع بذور الشيا مع أي فاكهة ويمكنك شرب حليب اللوز أو جوز الهند. تناول وجبة الغداء متكاملة العناصر الغذائيةيمكنك تناول وجبة غداء متكاملة العناصر الغذائية تتكون من الخضروات والبروتين والفواكه والأرز البني أو الخبز بالحبوب الكاملة. وجبة خفيفة مسائية

يمكنكِ شرب كوب شاي أخضر أو شاي مع حليب قليل الدسم مع 1 أو 2 بسكويت سادة و 30 جرام من المكسرات الصحية وخلطة البذور أو الفول السوداني.

وجبة العشاءتناول الحليب قليل الدسم مع الشوفان / الدجاج المشوي أو السمك مع الخضار / شوربة الخضار أو سلطة. بعض نصائح النظام الغذائي

1] من أفضل نصائح إنقاص الوزن للسيدات شرب الماء، خاصة قبل الوجبات يزيد الماء من التمثيل الغذائي بنسبة 24-30٪ في 1-1.5 ساعة ، مما يساعد في حرق السعرات الحرارية.

2] لا تفوت وجبة الإفطار أبدًا، حتى لو لم يكن لديك وقت لتناولها قبل الذهاب إلى العمل. بدلاً من ذلك ، أحضر شيئًا معك يمكنك تناوله بسرعة عندما تصل إلى المكتب ، مثل شطيرة خضروات أو حليب وحبوب.