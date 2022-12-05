شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات الكولاجين لبشرة وأظافر وشعر صحيين.. كيفية اختيار الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الآونة الأخيرة، اكتسب الكولاجين شعبية كمكمل غذائي مفيد للحفاظ على صحة الجلد والأظافر والشعر، يمكنك الحصول على الكولاجين في صورة مسحوق أو حبوب أو سائل، ما الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند شراء مكملات الكولاجين؟ نعرض في التقرير التالى حسب موقع " verywellhealth"

س: ما هو الكولاجين ولماذا نحتاجه؟

الكولاجين هو الأكثر انتشارًا من بين جميع البروتينات الموجودة في جسم الإنسان، تتكون منها الأنسجة الضامة التي توجد في جميع أنحاء الجسم وتلعب دورًا مهمًا في بنية العظام والجلد والعضلات والأوتار والغضاريف بسبب بنيتها الليفية، يساعد الكولاجين في تطوير أنسجة مرنة يمكنها تحمل التمدد بشكل أفضل، هو بروتين أساسي يساعد في الحفاظ على العديد من أعضاء الجسم معًا.

س: تتوفر مجموعة متنوعة من مكملات الكولاجين في السوق. أي واحد تنصح؟

على الرغم من أنه يمكنك الحصول على الكولاجين في صورة مسحوق أو حبوب ، فإن البديل الأفضل لتتبع تقدمك وزيادة مدخولك هو تناوله في صورة سائلة، في الواقع ، أصبح الكولاجين السائل شائعًا جدًا كمكمل غذائي مفيد للحفاظ على صحة الجلد والأظافر والشعر.

المكون السائل للعديد من مكملات الكولاجين السائلة هو الماء النقي ، على الرغم من أن بعضها يحتوي أيضًا على عصائر أو سوائل أخرى. توجد ببتيدات الكولاجين في الكولاجين السائل وتجعل امتصاصه أسهل للجسم. ما يجعل هذا المنتج فريدًا هو الكولاجين البحري المتحلل بالماء أو الكولاجين السائل المأخوذ من الأسماك.

س: ما الذي يجعل الكولاجين السائل أفضل من البودرة والحبوب؟

ببتيدات الكولاجين ، وهي الشكل المتحلل للكولاجين ، هي سلاسل كولاجين أقصر وبالتالي يمتصها الجسم بسهولة أكبر عند تناولها كمستحضر عن طريق الفم. تخضع جزيئات الكولاجين لتقليل الحجم نتيجة للعملية ، مع ظهور أعداد دالتون أصغر.

يأتي الكولاجين في مجموعة من الكثافات والأحجام ، تقاس بدالتونس. عندما يتم تحلل الكولاجين ، يتم تحويله إلى سلاسل ببتيدية ذات أوزان جزيئية أقل بكثير (وزن أقل بكثير من دالتون) ، مما يجعله شديد الامتصاص من قبل الجسم ويسمح له بتجاوز الجهاز الهضمي بالكامل.

من بين أنواع الكولاجين ، يعتبر الكولاجين البحري من أكثر الأنواع استخدامًا في صناعة مستحضرات التجميل لأنه أقل عرضة لاحتواء الملوثات ويسبب التهابًا أقل من الكولاجين المشتق من الحيوانات.

أظهرت الدراسات أن كولاجين الأسماك، وهو كولاجين من النوع الأول ، يمكن امتصاصه بكفاءة تصل إلى 1.5 مرة أكثر من الكولاجين المشتق من مصادر الأبقار والخنازير، مما يجعله خيارًا شائعًا في مجال الصحة والجمال بسبب آثاره الفائقة في مكافحة الشيخوخة.

الكولاجين البحري السائل أسهل في الهضم والامتصاص على الجسم من الكولاجين الصلب لأن جميع المكونات موجودة بالفعل في الشكل الصحيح، نظرًا لأن العناصر الغذائية السائلة يتم امتصاصها بسرعة أكبر، فإن المزيد من المواد المفيدة تصل إلى وجهتها، ويضيع عدد أقل في عملية الهضم.

س: كيف تفيد مكملات الكولاجين البشرة؟

في حين أن هناك الآن عددًا كبيرًا من مكملات الكولاجين المتاحة، إلا أنه لم يتم صنعها جميعًا على قدم المساواة، يتم تحديد ما إذا كان الكولاجين الذي تتناوله له أي تأثير على جسمك أم لا من خلال مدى امتصاصه في الدم من الجهاز الهضمي.

ومع ذلك، فإن العديد من مكملات الكولاجين الموجودة في السوق يتم امتصاصها بشكل سيئ لأن تركيباتها لا تأخذ في الاعتبار احتياجات الجسم. عند مقارنته بمكملات الكولاجين الأخرى ، يتميز الكولاجين السائل بامتصاصه السريع وقدرته على تنشيط البشرة ، مما يساعد في الحفاظ على قوتها ومرونتها ومظهرها الشبابي.