6 أطباق يمكنك تناولها في الليل دون زيادة الوزن

بيروت - نادين محمد - يخشى الكثيرون من تناول الطعام في المساء؛ تجنباً لثقل المعدة وقلة النوم، وزيادة الوزن.

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أطباق البيض

البيض هو مصدر للبروتين الكامل الذي يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية ويجعلك تشعرين بالشبع بسرعة. الخيار الأفضل هو البيض المسلوق. تعد العجة والبيض المخفوق أيضًا خيارًا جيدًا لتناول العشاء، ولكن فقط إذا قمت بطهيهما بأقل كمية من الزيت أو بدون زيت على الإطلاق.

الجبن

يحتوي جزء صغير من الجبن القريش على حوالي 100 سعر حراري فقط فيحتوي الجبن على بروتين الكازين الذي يعطيك الشعور بمزيد من الرضا، وهو مفيد لصحة العضلات إذا تناولته قبل النوم.

الديك الرومي

بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون وجبة أثقل، يمكننا القول بأن الديك الرومي هو مخزون حقيقي من التربتوفان والبروتين الصحي.

سلطة الحمص

الحمص غني بفيتامين B6 ومركبات السيروتونين وهو وجبة خفيفة يمكن تناولها في وقت متأخر من الليل.

الذرة المسلوقة

للحصول على وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، من الأفضل اختيار الذرة المسلوقة بدلاً من الذرة المعلبة.

السمك

بالنسبة لتناول العشاء في وقت متأخر من الليل، من الأفضل اختيار السمك الدهني كما أن البروتين في الأسماك مفيد أيضًا لعملية التمثيل الغذائي.