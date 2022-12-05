صحة ورشاقة

رجيم 7 ايام لحرق دهون الجسم

0 نشر
nahid.ahmed 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

بيروت - نادين محمد - انقاص الوزن والحصول على جسم رشيق خالي من الترهلات والدهون العنيدة مسألة جزيره للعديد من نساء حواء، فنبدأ بتطبيق نظام معين ثم نفشل ثم نعود لاخر ومازالت الحلقه دائرة ، واذا كنت ممن تريدين حل آمن وفعال لحرق دهون الجسم  فسوف نعرض لك من خلال هذا الموضوع رجيم لنحت الجسم وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

 

انقاص الوزن بدون حرمان في 7 ايام

 

اليوم الاول


الفطار شريحتين توست + قطعتين بيف تركي + شرائح خس وطماطم + كوب عصير برتقال  
ما بين الوجبات  قطعتين جرنيولا شوفان مع فواكه مخففة
الغداء مقدار صغير من الجمبري المشوي+  طبق الارز اسمر الحبه + طبق صغير من  شوربه السي فود + سلطة خضراء
ما بين الوجبات كوب شاي اخضر مع قطعتين بسكوت اليانسون
العشاء قطعة من فطيره الخضروات + طبق صغير من البطاطس المشوي + كوب عصير برتقال  
السناكس زبادي + موزة + تفاح


اليوم الثاني


الفطار كورن فلكيس فواكه المخففة مع الحليب +  ثمرتين من الفواكه    
ما بين الوجبات  عدد من رقائق مخبوزات الكينوا و الشوفان وبذور الكتان +3 حبات من الكوجو
الغداء  قطعتين من الروستو رول و خضارسوتيه + مقدار من الارز + طبق سلطة خضراء
ما بين الوجبات شاي اخضر + بسكويت الفواكه المجففة    
العشاء شريحتين توست + بيضة + قطعة جبن  قريش  +شرائح طماطم و خيار  
السناكس جيلي مع الفواكه موز و التفاح


اليوم الثالث


الفطار نصف رغيف اسمر + 3 ملاعق فول بالليمون و زيت الزيتون + بيضة + شرائح خس و خيار  
ما بين الوجبات برتقالة + تفاحه
الغداء  قطعة من الرول اتشكين آلاكيف + طبق صغير مكرونه اسباجتي + بطاطس مشويه + سلطه خضراء
ما بين الوجبات قطعة كيك   كوب عصير جيروب فروت
العشاء قطعتين جلاش خضار + سلطة خضراء
السناكس زبادي فواكه + كوب عصير برتقال  


اليوم الرابع


الفطار كوب حليب قليل الدسم + شريحة توست + قطعة جبن قليل الدسم + سلطة فواكه
ما بين الوجبات عصير تفاح +سلطة فواكه مجففة  
الغداء قطعة من اللآزنيا السي فود + بطاطس مشويه +سلطه خضراء  
ما بين الوجبات كوب عصير برتقال + قطعة فطيرة فواكه
العشاء نصف رغيف + بيضة + ملعقتين جبن قليل الدسم +شرائح خيار و خس    
السناكس  طبق بودنج + 3 تمرات

 

انقاص الوزن بدون حرمان في 7 ايام


اليوم الخامس


الفطار رغيف خبز اسمر + 3 ملعقة مسقعة + بيضه + سلطة خضراء + كوب عصير برتقال
ما بين الوجبات  قطعة من جرنيولا مكسرات + كوب  من اليانسون      
الغداء قطعين سمك فيلية مشوي مع الخضار السوتيه + طبق صغير من الأرز + سلطة خضراء  
ما بين الوجبات كوب عصير ليمون مع قطعة صغيرة من البرونيز  
العشاء ساندوتش صغير بيض بالبسطرمه + بطاطس مشويه مع الزعتر + سلطة خضراء        
السناكس فشار مع كوب عصير سمودي فواكه


اليوم السادس


الفطار ساندوتش جبن شيدر + بيضة مسلوقة + شرائح خس و خيار+ كوب حليب قليل الدسم
ما بين الوجبات ثمرتين + 3 حبات عين جمل و 3 حبات كاجو  
الغداء كفتة مشوي مع الخضار + طبق ارز ابيض + سلطة خضراء
ما بين الوجبات قطعة اتشيس كيك + كوب عصير تفاح
العشاء شريحتين من التوست + ملعقتين تونة + شريحة كابوريا مدخنة + شرائح خس و خيار
السناكس سلطة  فواكه مع الزبادي و المكسرات


اليوم السابع


الفطار ساندوتش طعيمة حمص  + بطاطس مشويه + سلطة خضراء + كوب عصير برتقال    
ما بين الوجبات مشروب زبادي فواكه + مكعب شكولاته بندق
الغداء  قطعة مكرونه بشاميل + قطعتين دجاج مشوي + سلطة خضراء  
ما بين الوجبات قطعتين من بسكويت الشوفان مع الفواكه المجففة
العشاء قطعة من بيتزا الخضروات + طبق سيزار سلط  
السناكس كوب من الايس كريم مع الفواكه المشكلة

اقرئي أيضا

وصفات تنحيف الخصر من دون رجيم قاسٍ

تفاصيل رجيم الـ2000 سعرة حرارية

رجيم قاسٍ لإنقاص 3 كيلوغرامات في 5 أيام

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا