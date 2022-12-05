رجيم 7 ايام لحرق دهون الجسم

بيروت - نادين محمد - انقاص الوزن والحصول على جسم رشيق خالي من الترهلات والدهون العنيدة مسألة جزيره للعديد من نساء حواء، فنبدأ بتطبيق نظام معين ثم نفشل ثم نعود لاخر ومازالت الحلقه دائرة ، واذا كنت ممن تريدين حل آمن وفعال لحرق دهون الجسم فسوف نعرض لك من خلال هذا الموضوع رجيم لنحت الجسم وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

اليوم الاول



الفطار شريحتين توست + قطعتين بيف تركي + شرائح خس وطماطم + كوب عصير برتقال

ما بين الوجبات قطعتين جرنيولا شوفان مع فواكه مخففة

الغداء مقدار صغير من الجمبري المشوي+ طبق الارز اسمر الحبه + طبق صغير من شوربه السي فود + سلطة خضراء

ما بين الوجبات كوب شاي اخضر مع قطعتين بسكوت اليانسون

العشاء قطعة من فطيره الخضروات + طبق صغير من البطاطس المشوي + كوب عصير برتقال

السناكس زبادي + موزة + تفاح



اليوم الثاني



الفطار كورن فلكيس فواكه المخففة مع الحليب + ثمرتين من الفواكه

ما بين الوجبات عدد من رقائق مخبوزات الكينوا و الشوفان وبذور الكتان +3 حبات من الكوجو

الغداء قطعتين من الروستو رول و خضارسوتيه + مقدار من الارز + طبق سلطة خضراء

ما بين الوجبات شاي اخضر + بسكويت الفواكه المجففة

العشاء شريحتين توست + بيضة + قطعة جبن قريش +شرائح طماطم و خيار

السناكس جيلي مع الفواكه موز و التفاح



اليوم الثالث



الفطار نصف رغيف اسمر + 3 ملاعق فول بالليمون و زيت الزيتون + بيضة + شرائح خس و خيار

ما بين الوجبات برتقالة + تفاحه

الغداء قطعة من الرول اتشكين آلاكيف + طبق صغير مكرونه اسباجتي + بطاطس مشويه + سلطه خضراء

ما بين الوجبات قطعة كيك كوب عصير جيروب فروت

العشاء قطعتين جلاش خضار + سلطة خضراء

السناكس زبادي فواكه + كوب عصير برتقال



اليوم الرابع



الفطار كوب حليب قليل الدسم + شريحة توست + قطعة جبن قليل الدسم + سلطة فواكه

ما بين الوجبات عصير تفاح +سلطة فواكه مجففة

الغداء قطعة من اللآزنيا السي فود + بطاطس مشويه +سلطه خضراء

ما بين الوجبات كوب عصير برتقال + قطعة فطيرة فواكه

العشاء نصف رغيف + بيضة + ملعقتين جبن قليل الدسم +شرائح خيار و خس

السناكس طبق بودنج + 3 تمرات



اليوم الخامس



الفطار رغيف خبز اسمر + 3 ملعقة مسقعة + بيضه + سلطة خضراء + كوب عصير برتقال

ما بين الوجبات قطعة من جرنيولا مكسرات + كوب من اليانسون

الغداء قطعين سمك فيلية مشوي مع الخضار السوتيه + طبق صغير من الأرز + سلطة خضراء

ما بين الوجبات كوب عصير ليمون مع قطعة صغيرة من البرونيز

العشاء ساندوتش صغير بيض بالبسطرمه + بطاطس مشويه مع الزعتر + سلطة خضراء

السناكس فشار مع كوب عصير سمودي فواكه



اليوم السادس



الفطار ساندوتش جبن شيدر + بيضة مسلوقة + شرائح خس و خيار+ كوب حليب قليل الدسم

ما بين الوجبات ثمرتين + 3 حبات عين جمل و 3 حبات كاجو

الغداء كفتة مشوي مع الخضار + طبق ارز ابيض + سلطة خضراء

ما بين الوجبات قطعة اتشيس كيك + كوب عصير تفاح

العشاء شريحتين من التوست + ملعقتين تونة + شريحة كابوريا مدخنة + شرائح خس و خيار

السناكس سلطة فواكه مع الزبادي و المكسرات



اليوم السابع



الفطار ساندوتش طعيمة حمص + بطاطس مشويه + سلطة خضراء + كوب عصير برتقال

ما بين الوجبات مشروب زبادي فواكه + مكعب شكولاته بندق

الغداء قطعة مكرونه بشاميل + قطعتين دجاج مشوي + سلطة خضراء

ما بين الوجبات قطعتين من بسكويت الشوفان مع الفواكه المجففة

العشاء قطعة من بيتزا الخضروات + طبق سيزار سلط

السناكس كوب من الايس كريم مع الفواكه المشكلة

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