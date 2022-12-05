شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد التعرض للشمس.. منها تقليل التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرض لأشعة الشمس له الكثير من الفوائد، حيث يساعد في تخفيف التهاب المفاصل أو ألمها، وأفضل فائدة معروفة لأشعة الشمس هي قدرتها على زيادة إنتاج الجسم لفيتامين د الذى يساعد في تقوية العظام ومنع ألم المفاصل، وكذلك التعرض للشمس يساعد في تحسين المزاج والحالة النفسية ويساعد في تحسين النوم، بحسب ما نشر موقع "Health".

تعرضنا أشعة الشمس للأشعة تحت الحمراء القوية التي تمت دراستها علميًا لتقليل التورم والألم وكذلك الالتهاب.

وفقًا لمعهد Sunlight Institute، فإن Urtlaviolet-B عبارة عن طيف من ضوء الشمس له العديد من التأثيرات مثل قمع الالتهاب في الجلد على مر السنين ، تم استخدامه لعلاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.





ما هي المدة التي تحتاجها لتعريض الجلد لأشعة الشمس؟يجب أن تبدأ بخمس دقائق ثم تزداد تدريجيًا حتى 15 دقيقة من الصباح الباكر أو حتى وقت متأخر من المساء.

وفقًا لعلم الأحياء التجريبي والطب، تم تطبيق العلاج الطبيعي وهو علاج الطب البديل، على نطاق واسع في تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة.

تشير الكثير من الأدلة إلى أن الأشعة تحت الحمراء البعيدة غير الغازية ، والتي تعد نوعًا حيويًا من العلاج الطبيعي ، تعمل على تحسين صحة مرضى السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة.

واحذر قد يكون التعرض المفرط لأشعة الشمس ضارًا أيضًا، لذا تأكد من مراجعة طبيبك قبل الاستلقاء تحت أشعة الشمس طوال اليوم.