شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من انسداد الأنف ..اعرف العلاجات المنزلية لتخفيف الاحتقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع الإصابات بعدوى التهابات الجهاز التنفسي مثل البرد والإنفلونزا و كورونا وفيروس المخلوى التنفسى ، قد تبحث عن علاجات يمكن أن تساعد في تخفيف احتقان الأنف ، وفى السطور القادمة سنوضح أهم العلاجات المنزلية الفعالة للصغار والكبار لتخفيف الاحتقان ، وفقا لما نشره موقع " healthenews".

من المهم فهم الفرق بين العدوى الفيروسية مقابل العدوى البكتيرية، البرد والإنفلونزا و COVID كلها أمراض فيروسية تستمر عادة من 7 إلى 10 أيام وتختفي من تلقاء نفسها، تعالج المضادات الحيوية الالتهابات البكتيرية ولا يمكنها المساعدة في حالات العدوى الفيروسية ومع ذلك ، يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في تخفيف الأعراض الشائعة لسيلان الأنف أو انسدادها.

لتخفيف احتقان الأنف في المنزل:

اشرب الكثير من السوائل، البقاء رطبًا يساعد على إبقاء المخاط رقيقًا وسائلاً.

ضع ضمادة دافئة ورطبة على الجيوب الأنفية 4-6 مرات يوميًا للمساعدة في تصريف الجيوب الأنفية.

استخدم غسولًا معقمًا بمحلول ملحي ثلاث مرات يوميًا أو بخاخ محلول ملحي للأنف.

جرب استخدام مرطب الهواء بالرذاذ البارد ، والذي يمكن أن يساعد في الهواء الجاف.

ارفع رأسك أثناء النوم عن طريق دعم بعض الوسائد المريحة، هذا سيمنع تجمع المخاط في ممر الجيوب الأنفية.

يمكن للبالغين أيضًا اتباع هذه التعليمات الإضافية:

اشرب الشاي الدافئ مع العسل.

تغرغر بالمياه المالحة أو جرب أقراص استحلاب الحلق لالتهاب الحلق.

قد تتضمن النصائح الخاصة بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) أو الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ما يلي:

خذ طارد للبلغم لتخفيف المخاط أو البلغم ، بحيث يصبح من السهل النفخ أو السعال أو بصق المخاط.

استخدم رذاذ الأنف في كل منخر لاحتقان الأنف.

إذا لزم الأمر ، يمكن تناول عقار الاسيتامينوفين لعلاج الحمى أو الأوجاع، لا تتجاوز 4000 مجم في 24 ساعة.

قبل تناول أي دواء ، استشر طبيبك واقرأ جيدًا والتزم بتعليمات الملصق.

بالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، يجب تعديل العلاجات المنزلية على النحو التالي:

استخدم الماء المالح للغرغرة إذا كان الطفل قادرًا على اتباع التعليمات.

استخدم فرك المنثول على الصدر وأمام العنق، هذا يمكن أن يساعد في تهدئة السعال.

يمكن إعطاء مستحلبات الحلق للأطفال بعمر 4 سنوات فما فوق لعلاج التهاب الحلق.

يمكن أن تساعد أجهزة شفط المخاط الأنفي الأطفال الصغار على الشعور بالراحة.

قد يساعد العسل أيضًا في السعال، لا تعطي العسل للأطفال دون سن السنة

1-5 سنوات: نصف ملعقة صغيرة

6-11 سنة: ملعقة صغيرة

12 سنة وما فوق: ملعقتان صغيرتان من العسل

من المهم ملاحظة أنه لا ينبغي إعطاء أدوية السعال والبرد التي تُصرف دون وصفة طبية للأطفال دون سن 6 سنوات لأن هذه الأدوية يمكن أن يكون لها آثار جانبية خطيرة.