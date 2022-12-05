شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إيجابيات وسلبيات لشرب القهوة قبل الجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد العديد من الرياضيين على القهوة خاصة في الرياضات التي تتطلب الكثير من التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات والجري والماراثون والرياضيين أو حتى السباحة، يعد الكافيين هو أحد المكملات التي تعزز الأداء الرياضي.

ووفقًا لموقع "healthsite"، هناك آثار إيجابية وسلبية لشرب القهوة قبل الجري، تشمل الإيجابيات زيادة اليقظة والطاقة العالية وتقليل الانزعاج والخمول في الصباح.

لتحقيق فوائد الأداء من تناول الكافيين قبل الجري، اختر حوالي خمسة مليجرامات من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم، هذا يعادل حوالي اثني عشر أوقية من القهوة لعداء وزنه 150 رطلاً، اشرب قهوتك قبل حوالي ساعة من الجري للسماح للكافيين بالتأثير.

المحترفين في شرب القهوة قبل الجري

يمكن أن يوفر شرب كمية معتدلة من قهوة الصباح قبل الجري العديد من الفوائد لتحسين الأداء ، بما في ذلك:

فنجان من القهوة قبل الجري يزيد من يقظتنا العقلية

يجعلنا نشعر بمزيد من الحضور أثناء الجري. سيساعدنا اليقظة المتزايدة على التنسيق بشكل أفضل مع أجسامنا والبقاء في تناغم معها وكذلك مع محيطنا.

يمنح الكافيين دفعة فورية من الطاقة

هذا يمكن أن يساعد مباشرة قبل الجري في الصباح، سوف يساعد على التخلص من خمول الصباح والاستمرار في العمل، يمكن أن يزيد من قدرتنا على التحمل ، السرعة ويقلل من التعب.

الكافيين قبل الجري سيقلل من الإحساس بعدم الراحة أو الألم الذي نشعر به أثناء الجري أو التمرين. هذه هي الطريقة التي تزيد من قدرتنا على التحمل أيضًا.

عيوب شرب القهوة قبل الجري زيادة التبول

للقهوة الكثير من المزايا إذا تم تناولها قبل الجري أو القيام بأي تمرين آخر ، لكنها أيضًا مدر للبول بطبيعتها ويمكن أن تؤدي إلى كثرة التبول. يمكن أن يؤدي هذا إلى تشتيت الانتباه والتهيج ويقطع زخمك ويقلل من رغبتك في شرب المزيد من الماء.

التوتر

كوب أو كوبان من القهوة قبل الجري مثالي ، لكن إذا شربنا أكثر من ذلك ، فقد يعطينا شعورًا بالتوتر ، وارتفاع ضغط الدم ، وزيادة معدل ضربات القلب ، والدوخة ، وخفقان القلب. كل هذه الجوانب ليست جيدة على الإطلاق قبل أو أثناء الجري.

مشاكل في المعدة

يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الكافيين إلى اضطراب خفيف إلى متوسط ​​في الجهاز الهضمي ، مما قد يعيق الأداء الرياضي