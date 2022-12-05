5 فوائد مذهلة للأناناس لخسارة الدهون

بيروت - نادين محمد - يشتهر الأناناس بأنه فاكهة إنقاص الوزن، وكثيراً ما يُنصح بتناوله أثناء اتباع الأنظمة الصحية، بسبب فعاليته في دعم عملية التخلص من دهون، كما يوجد أنواع رجيم مخصوصة يتم التركيز فيها على تناول الأناناس، وإليكِ فوائد الأناناس للتخسيس.



الأناناس منخفض السعرات الحرارية

كوب واحد من الأناناس يحتوي على 82 سعرة حرارية فقط، رغم أنه يحتوي على 21 غرامًا من الكربوهيدرات، ولكن هذا لا يعني أنه سيء ​​أو غير صحي (تلك هي الكربوهيدرات التي تغذي عقلكِ وجسمكِ)، ولذا إذا كنتِ تتبعين نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، فتأكدي من أن الأناناس يتناسب مع أهدافكِ من الكربوهيدرات.

يحتوي الأناناس على البروميلين

البروميلين هو إنزيم يمكن أن يساعد في تكسير البروتين وزيادة امتصاص بعض العناصر الغذائية، حيث أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن عصائر الأناناس قد تساعد في تقليل تكوين الدهون.

ويُعتقد أن البروميلين يساعد في حرق الدهون، وذلك لأن بإمكانها تحطيم البروتينات إلى أحماض أمينية (عملية تسمى تحلل البروتينات) وتساعد جسمكِ على الحصول على الطاقة من الدهون (تسمى تحلل الدهون).

يحتوي الأناناس على نسبة صلبة من الألياف

تعتبر الألياف عنصرًا كبيرًا في إنقاص الوزن، ويحتوي كوب واحد من الأناناس على 2.3 غرام من الألياف، وتعد إضافة المزيد من الألياف إلى وجباتكِ الخفيفة أحد التغييرات المرتبطة بفقدان الوزن (وقدرة أفضل على الالتزام بنظام غذائي)، بغض النظر عن السعرات الحرارية أو الكمية الكلية.

ووفقًا لبحث عام 2019 في مجلة التغذية. تقول كيري جانز ، MS ، RDN ، مؤلف كتاب The Small Change Diet: "الألياف تهضم ببطء في الجسم ، وبالتالي تساعد على إبقائك أكثر إشباعًا". وتضيف أن هذا مهم لفقدان الوزن، وأن الألياف الموجودة في الأناناس "تعزز الهضم" و "تعمل كملين طبيعي".

مرطب فعّال

بالتأكيد ، تبذلين قصارى جهدكِ لشرب الكثير من الماء في اليوم، خاصة إن كنتِ تتبعين حمية لإنقاص الوزن، ويمكن أن يساعدكِ تناول بعض الأناناس في الحصول على كمية كافية من السوائل في جسمكِ بنهاية اليوم.

ويوضح الخبراء أن الأناناس يتكون من 86٪ ماء، وهذا يعني أنه مرطب فعّال، خاصة وأنه يمكن أن يساعد شرب الماء في الحد من الإفراط في تناول الطعام، خاصة أنه في كثير من الأحيان عندما يكون الشخص يشعر بالعطش، قد يخطئ ويعتبره جوعًا.



مضاد للالتهابات

إن الأناناس مصدر قوي لفيتامين C ، وهو مضاد للالتهابات، حيث يحتوي على 78.9 ملليغرام من فيتامين سي بكوب واحد، وهو أكثر من المدخول اليومي الموصى به، ويمكن أن يقلل ذلك من خطر تعرضك لمجموعة كاملة من المشكلات الصحية المحتملة، بما في ذلك بعض أنواع السرطان وأمراض القلب، وبالتالي يدعم صحتكِ بشكل عام، ويحسّن من مناعتكِ، مما يساعد على قدرتكِ على التخلص من السموم، التي تعتبر الدهون جزء منها.

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المصدر: womenshealthmag

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