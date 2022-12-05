تمنع فقدان الوزن .. أخطاء أثناء اتباع حمية الصيام المتقطع

بيروت - نادين محمد - يساعد الصيام المتقطع على فقدان الوزن وتحسين الهضم والوقاية من الأمراض إلا أن هناك الكثير من الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون عندما يتعلق الأمر بممارسة الصيام المتقطع لفقدان الوزن، إليك جميع الأخطاء التي يمكنك ارتكابها والتي يجب الحذر منها:

1. اختيار نظام الصيام الخاطئ

يجب أن تناسب خطة الصيام المتقطع أسلوب حياتك وجدولك الزمني وأهدافك. على سبيل المثال، إذا ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية 6 أيام في الأسبوع، فلا يجب عليك اختيار نظام 5: 2 الغذائي، والذي يتطلب منك تناول 500-600 سعرة حرارية في يومين من الأسبوع وتناول الطعام بشكل طبيعي في 5 أيام. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية. لذا، ضع في اعتبارك أي خطة صيام متقطع تختارها.

2. الإفراط في تناول الطعام

إذا كنت تميل إلى تناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية، أو مليئة بالسكر، أو قد تكون طعامًا عالي السعرات الحرارية أثناء الوقت المسموح لك بتناول الطعام به، فسوف تكتسب بالتأكيد وزناً بدلاً من أن تفقده. لذا فإن إحدى قواعد الصيام المتقطع المهمة التي يجب اتباعها هي الحفاظ على السعرات الحرارية التي تتناولها وعدم الإفراط في تناول الطعام لأنك يجب أن تصوم في الجزء الأخير من اليوم.

يجب التقليل من كمية السعرات الحرارية لديك واتباع نظام غذائي متوازن يتضمن المزيد من الألياف والبروتين والماء.

3. التقليل من تناول السعرات الحرارية بشكل كبير

يجب عدم تناول أقل من 1200 سعرة حرارية في اليوم. أفضل طريقة لتجنب هذا الخطأ هو إعداد قائمة الأطعمة أسبوعية والتأكد أنه مغذٍ وصحي.

4. الجفاف

سواء كنت تتبع نظامًا غذائيًا أم لا، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم مهم جدًا لفقدان الوزن. لن يؤدي الجفاف إلى تدمير خطط إنقاص الوزن فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى آثار جانبية مثل الصداع وتشنجات العضلات وزيادة الجوع والإمساك لذا تأكد من تناول الماء بين وجباتك.

لتنظيم شهيتك، وتعزيز التمثيل الغذائي، وجعل التمرين أسهل وأكثر كفاءة. كل هذا يمكن يساهم في فقدان الوزن.

5. عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم

النوم مهم جدًا لفقدان الوزن لأنه عندما تستيقظ متأخرًا، فإنك تواجه زيادة في الشهية بسبب التغير في الهرمونات، ويجعلنا نتناول المزيد من الأطعمة غير الصحية في الليل. لذلك، هناك طريقة بسيطة جدًا للتخلص منها وهي الحصول على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم يوميًا.

موقع :stylecraze

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