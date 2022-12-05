شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعامل مع ألم الساقين.. إنقاص الوزن وتمارين التمدد أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم الساقين من المشاكل الصحية الشائعة، وعلى الرغم من أن الألم يمكن أن يتراوح من خفيف ومزعج إلى شديد فإنه يمكن أن يؤثر أيضًا على قدرتك على المشي والوقوف خاصة أثناء الطقس البارد، في هذا التقرير نتعرف على أسباب ألم الساقين ونصائح للتعامل معها، بحسب موقع "Health".

أسباب آلام الساقين تنتج معظم آلام الساق عن تآكل العظام، ولكن بصرف النظر عن ذلك ، يمكن أن يكون الألم أو عدم الراحة في الساق بسبب:

-إصابات المفاصل أو العظام أو العضلات أو الأربطة أو الأوتار أو الأنسجة الرخوة الأخرى

-الجفاف

-نقص البوتاسيوم وفيتامين د والصوديوم والمغنيسيوم في الدم

-التعب العضلي

-عدم المرونة

-حالات مرضية

راجع طبيبك إذا كنت تعاني من ألم شديد ومستمر في الساق يمكن أن يساعد الحصول على التشخيص والعلاج الفوريين في منع مثل هذه الحوادث وتفاقم الألم.



هل الطقس البارد مسؤول أيضًا عن آلام الساق؟ هل الطقس البارد مسؤول أيضًا عن آلام الساق؟ آلام المفاصل الشتوية أو انزعاج الساق أمر شائع جدًا، وهناك سبب لذلك إنها مشكلة شائعة ، خاصة بالنسبة لكبار السن وأولئك الذين يقودون أنماط حياة مستقرة يحدث هذا لسببين: الأول هو ضعف الحركة خلال فصل الشتاء، وقد يتطور ألم الساق ويتداخل مع إنتاجيتك اليومية. يعتبر قلة التعرض لأشعة الشمس، والذي يعيق قدرة الجسم على تصنيع فيتامين د ، العامل الرئيسي الثاني لألم الساق خلال فصل الشتاء.

كيف تخفف آلام الساق؟ 1. اتباع نظام غذائي صحي: اتباع نظام غذائي متوازن غني بفيتامينات D و C وأحماض أوميجا 3 الدهنية والزنجبيل وفول الصويا والسلمون الدهني والخضراوات الورقية واللوز والبذور ومكملات الكولاجين ستكون مفيدة لصحة المفاصل والعظام. 2. الوقوف على الحائط: إنها وضعية يوجا يمكنك التفكير في ممارستها لمدة 10 دقائق لتخفيف آلام الساق يمكن أن يعزز التوازن، ويهدئ الجهاز العصبي ، ويحسن الدورة الدموية ، ويخفف الضغط والتوتر في عضلات الورك والقدم والساق ، وكذلك يقلل من آلام الكاحل وتورمه.

3. إنقاص الوزن: من الأسباب الرئيسية لألم الساق زيادة الوزن أو السمنة، لذلك يجب التفكير في إنقاص الوزن. يمكنك تخفيف بعض الحمل على مفاصلك ورجليك عن طريق التخلص من الكيلوجرامات الزائدة.

4. تدليك منطقة العضلات المؤلمة يمكن أن يساعد في الاسترخاء وتعزيز التعافي.

5. ابق رطبًا: أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتقلصات الساق هو الجفاف التشنج هو تقلص عضلي لا يمكن السيطرة عليه يمكن أن تسترخي عضلاتك بفضل السوائل الموجودة في جسمك، ولكن عندما تشعر بالجفاف، تصبح عضلاتك مهتزة وأكثر عرضة للتشنج لذا اشرب الماء طوال اليوم.

6. العلاج الساخن والبارد: يمكنك أيضًا استخدام الكمادات الباردة لتخفيف آلام العضلات هذا يمكن أن يقلل من تشنجات العضلات والتورم والألم. من ناحية أخرى ، يمكن أن يساعد الضغط الساخن على استعادة العضلات المتعبة.

7. تمارين التمدد بانتظام: لمنع الألم ، تذكر أن تمد عضلات ساقيك بشكل متكرر التمارين التي تمد العضلات تعزز المرونة.