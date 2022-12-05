شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الرقبة والظهر الشديدة قد تكون من أعراض الإصابة بمشكلة في القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شخص الأطباء حالة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا بالهند بحالة قلبية نادرة تسمى تشريح الأبهر من النوع الحاد بعد ظهور مفاجئ لألم في الرقبة والظهر، كان مؤلمًا ومسببًا للعجز.

تشريح الأبهر من النوع A الحاد هو حالة خطيرة يحدث فيها تمزق في الطبقة الداخلية من الشريان الرئيسي للجسم (الشريان الأورطي) ، مما قد يؤدي في النهاية إلى الوفاة.

وفقا لموقع " healthsite"، فهي حالة طارئة جراحية نادرة كما هو الحال مع كل ساعة تمر تزداد فيها نسبة الوفيات أو فرصة الوفاة، قال الأطباء الذين عالجوه، إنه إذا يتم إجراء الجراحة في الوقت المحدد، فهناك فرصة للموت المفاجئ بسبب تمزق الأبهر الذي يؤدي إلى نزيف داخلي يهدد الحياة.

يموت ما يصل إلى 40٪ من حالات تسلخ الأبهر الحاد على الفور

وفقًا للأطباء ، نادرًا ما يحدث تسلخ الشريان الأبهر الحاد مع انتشار يقدر بحوالي 2 إلى 3.5 حالة لكل 100000 شخص – سنة، ومع ذلك، فهي حالة مميتة للغاية.

قال الجراحين: "يموت ما يصل إلى 40 % من المرضى على الفور ، ويموت 5 % إلى 20 % أثناء الجراحة أو بعدها بفترة قصيرة".

وأضافوا أنه في حين أن تسلخ الشريان الأبهر الحاد يظهر في الغالب في المرضى فوق 60 عامًا ، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا لدى الأشخاص الأصغر سنًا، يكون الخطر مرتفعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النسيج الضام مثل متلازمة مارفان، والتي تؤدي إلى ضعف الشريان الأورطي وتضخمه وتشريحه أو تمزقه.

أنقذ التشخيص والعلاج في الوقت المناسب حياة المريض

بالنظر إلى المخاطر العالية المرتبطة بالحالة ، تم إجراء الجراحة باستخدام جهاز المجازة القلبية الرئوية.

نظرًا لأن فتح الصدر مباشرةً دون تحضير هو اقتراح محفوف بالمخاطر ، فقد تم إدخال الشريان الفخذي الأيمن (الشريان في الفخذ) للوصول إلى الشرايين.

يحث الجراح الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الموت المفاجئ في العائلة أو تاريخ من مثل هذه الحوادث في أسرهم على الذهاب للفحص المنتظم لهذه الحالة النادرة.