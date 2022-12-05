شكرا لقرائتكم خبر عن بالأبحاث والأدلة.. اعرف تأثير الزنجبيل على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزنجبيل واحد النباتات الشهيرة التي تستخدم في أشياء عديدة سواء في الطعام او تناوله مشروب وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات .

وحسب ما ذكره موقع goodrxهناك أدلة على أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف غثيان الصباح و أعراض الحمل غير المريحة

في حين أن الزنجبيل لم يفعل الكثير من حيث الحد من القيء ، تشير المراجعة إلى أن الزنجبيل هو وسيلة آمنة للحوامل لإدارة الغثيان دون أي آثار جانبية كبيرة.

وجدت إحدى الدراسات أن الزنجبيل وسيلة آمنة وفعالة للوقاية من الغثيان تشير الدراسة إلى أن تناول 1500 مجم من الزنجبيل موزعة على مدار اليوم هو الكمية المناسبة عندما يتعلق الأمر بتخفيف الغثيان.

قد يساعد الزنجبيل في تخفيف آلام الدورة الشهرية..

قارنت دراسة أجريت في فبراير 2009 في مجلة الطب البديل التكميلي تأثيرات الزنجبيل وحمض الميفيناميك (دواء مضاد للالتهابات) والإيبوبروفين على الألم لدى النساء المصابات بتقلصات الدورة الشهرية وجدت التجربة السريرية أن العلاجات الثلاثة ساعدت في تقليل الألم ، وكلها توفر نفس القدر من الراحة.

بمعنى آخر، لم يعتبر أي علاج أكثر فعالية من علاج آخر بما في ذلك الزنجبيل في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لدعم قوى تخفيف آلام فترة الزنجبيل بشكل كامل ، فإن هذه الدراسة الأولية تحدد نغمة واعدة ، خاصة بالنظر إلى السلامة النسبية لاستهلاك الزنجبيل.

قد يقاوم الزنجبيل الالتهابات..

يمكن أن يزيد الالتهاب المزمن من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية ، بما في ذلك بعض أنواع السرطان ، ومرض السكري من النوع 2 ، والتهاب المفاصل الروماتويدي ، والأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر .

قد يكون تناول الزنجبيل بمثابة ترياق لهذا النوع من الالتهابات فحصت مراجعة منهجية عام 2017 نتائج عدد من الدراسات ، مشيرة إلى أن 6-Gingerol ، المكون النشط فارماكولوجيًا الرئيسي للزنجبيل ، يمتلك بعض الخصائص الواعدة المضادة للالتهابات.

كما تم ربط 6-Gingerol بالتأثيرات المضادة للأكسدة . يعتبر المكون وسيلة مساعدة آمنة وفعالة في أنظمة الطب التقليدية ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث.

يخفف الزنجبيل من آلام العضلات وأعراض التهاب المفاصل..

وجدت دراسة أجريت في وقت سابق في نوفمبر 2001 في التهاب المفاصل والروماتيزم أن المشاركين الذين تم إعطاؤهم خلاصة الزنجبيل قد عانوا من تخفيف آلام الركبة أكثر من المجموعة الضابطة.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي روي ألتمان ، العضو المنتدب في الطب ، في بيان : "تظهر الأبحاث أن الزنجبيل يؤثر على عمليات التهابية معينة على المستوى الخلوي" .

ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد خصائص الزنجبيل لتخفيف الآلام.

يساعد الزنجبيل في إنقاص الوزن..

غالبًا ما ترتبط السمنة والالتهاب نظرًا لأن الدراسات أظهرت أن الزنجبيل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الالتهاب ، يعتقد الباحثون أنه قد يؤثر أيضًا بشكل إيجابي على الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

ومع ذلك ، فإن البحث عن فقدان الوزن والزنجبيل معقد لأن معظم الدراسات كانت دراسات على الحيوانات أو دراسات بشرية صغيرة ومع ذلك ، وجد التحليل التلوي والمراجعة المنهجية لعام 2018 لتأثير الزنجبيل على المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة أن تناول مكملات الزنجبيل يقلل من وزن الجسم ، ونسبة الخصر إلى الورك ، والجلوكوز الصائم ، ومقاومة الأنسولين (والتي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض داء السكري من النوع 2 ) في المشاركين. ومع ذلك ، لم يلاحظ أي تغييرات كبيرة في مؤشر كتلة الجسم (BMI).

هناك بعض الأدلة على أن تناول الزنجبيل قد يعزز الشبع ، مما قد يساعد الناس على استهلاك سعرات حرارية أقل على مدار اليوم. وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن الرجال الذين تناولوا 2 جرام من مسحوق الزنجبيل المذاب في الماء الساخن جنبًا إلى جنب مع وجبة الإفطار أفادوا بمزيد من الشعور بالجوع مقارنة بالمجموعة الضابطة.

ومع ذلك ، فإن النتائج بين الدراسات غير متسقة لأنها غالبًا لا تقارن بين العوامل المهمة مثل الجرعة والمكونات النشطة المستخدمة ومدة تتبع الدراسة للمشاركين.

على الرغم مما قد تسمعه عن تناول الزنجبيل وتحسين نظام المناعة لديك ، فمن المحتمل ألا يفعل الزنجبيل أي شيء في هذا المجال حتى أن البعض اقترح أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في علاج ومنع الالتهابات مثل COVID-19. هذا الادعاء يفتقر تمامًا إلى الأدلة .

كما أن الزنجبيل لن يقاوم أي حالات طبية أو يقاوم أي عادات غير صحية قد تكون لديك. أفضل نصيحة للبقاء في صحة جيدة ومنع تطور المرض هي اتباع نظام غذائي مغذي ومتوازن ، وممارسة الرياضة بانتظام ، وعدم التدخين ، وتناول الكحول باعتدال ، والحفاظ على وزن صحي.

كيف يجب أن أتناول الزنجبيل وهل هو آمن؟

بينما ينظر إلى تناول الزنجبيل عمومًا على أنه آمن ، فمن الممكن دائمًا تناول الكثير من الأشياء الجيدة تبدو الآثار الجانبية المصاحبة للزنجبيل خفيفة على ما يبدو وتشمل حرقة المعدة وآلام المعدة وحرق الفم.

إذا كنت تتناولين أدوية معينة (خاصة أدوية تخثر الدم) أو كنتِ حاملًا ، فتحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية قبل البدء في نظام الزنجبيل.