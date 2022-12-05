هل يجب عليك فحص نسبة السكر في الدم حتى لو لم تكن مصابًا بالمرض؟

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القاهرة - سامية سيد - أحد أحدث الاتجاهات في عام 2022 هو فحص الأشخاص لمستوى السكر في الدم، عادة ، يميل مرضى السكري إلى فحص سكر الدم بانتظام ، لكن هذا الاتجاه الجديد لديه أشخاص لا يعانون من مرض السكري يفحصون مستويات السكر في الدم، هل يجب أن تفعله؟ يتفق الخبراء على أنه إذا لم تكن مصابًا بمرض السكري ، فلا داعي حقًا لمراقبة مستويات السكر في الدم ، إذا كنت قلقًا بشأن مستويات السكر في الدم ، يمكن أن يساعدك أسلوب الحياة الصحي وعادات الأكل المتوازنة في الحفاظ عليها تحت السيطرة، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

كيف ينظم جسمك نسبة السكر في الدم

إذا لم تكن مصابًا بمرض السكري ، فإن جسمك ينظم مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، بعد تناول وجبة ، يكسر جسمك (ويعرف باسم الهضم) الأطعمة إلى مكوناتها ، والتي يتم امتصاصها من أمعائك إلى مجرى الدم، سيتم تقسيم أي أطعمة تحتوي على الكربوهيدرات ، مثل الحليب ومنتجات الألبان والنشويات والفاكهة ، إلى مكوناتها - ومعظمها عبارة عن جلوكوز، بمجرد اكتشاف ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم - عادةً بعد الوجبة - يقوم البنكرياس بإفراز الأنسولين ، مما يتسبب في امتصاص الجسم للجلوكوز من الدم ، وبالتالي خفض مستويات السكر في الدم إلى المستوى الطبيعي ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إذا انخفضت مستويات السكر في الدم بشكل كبير ، ينخفض ​​مستوى الأنسولين ويتحرر الجلوكاجون ، مما يتسبب في تحويل الكبد للجليكوجين المخزن مرة أخرى إلى جلوكوز وإطلاقه في الدم، هذا يساعد على إعادة مستويات السكر في الدم إلى طبيعتها.

لماذا يقوم مريض السكري بمراقبة سكر الدم؟

في الشخص المصاب بداء السكري ، إذا أصبحت مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية أو خارجة عن السيطرة ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الجوع والعطش ، وعدم وضوح الرؤية ، وكثرة التبول ، والصداع ، والإرهاق، إذا ارتفعت نسبة السكر في الدم بشكل خطير ، فقد يؤدي ذلك إلى حالة تسمى الحماض الكيتوني ، والتي يمكن أن تسبب القيء والجفاف والتنفس العميق وسرعة ضربات القلب والارتباك والارتباك وحتى الغيبوبة.

يميل معظم المصابين بداء السكري من النوع 2 إلى فحص مستويات السكر في الدم للتأكد من بقائهم ضمن النطاق الصحي.

لماذا يقوم شخص لا يعاني من مرض السكري بمراقبة نسبة السكر في الدم؟

قد يكون من المثير للاهتمام مراقبة تقلبات السكر في الدم التي تحدث أثناء وجبات الطعام والنوم والتمارين الرياضية. قد توفر رؤية كيف يستجيب جسمك بشكل مناسب بعض الطمأنينة ، وبالطبع ، قد تساعدك على إجراء بعض التغييرات .

إدارة سكر الدم بشكل جيد

يمكن أن يساعد ما تأكله في الحفاظ على تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل سواء كنت مصابًا بداء السكري أو مقدمات السكري أو لا، ينصح بموازنة مجموعاتك الغذائية والمغذيات الكبيرة في كل وجبة. أفضل القيام بذلك باستخدام طريقة اللوحة في تخطيط الوجبات.

الخطوة 1: املأ نصف طبقك بالخضروات غير النشوية.

تشمل الأمثلة على الخضروات غير النشوية الخرشوف والبنجر والبروكلي والملفوف والجزر والكرفس والفجل والطماطم واللفت وسلطة الخضار، ليس للخضروات غير النشوية تأثير كبير على مستويات السكر في الدم.

الخطوة 2: املأ ربع طبقك بالبروتين الخالي من الدهون.

يستخدم البروتين في الجسم لتكوين الخلايا ولإنتاج هرمونات مثل الأنسولين ولعدة وظائف أخرى. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين ، مثل الأسماك والدجاج واللحوم ومنتجات الصويا والجبن تسمى "الأطعمة البروتينية" يمكنك اختيار خيارات البروتين الحيواني أو النباتي .

الخطوة 3: املأ الربع الأخير من طبقك بالأطعمة الكربوهيدراتية.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات الحبوب والخضروات النشوية والفواكه والحليب والزبادي عند اختيار الحبوب ، اختر الحبوب الكاملة كلما أمكن ذلك، تشمل أمثلة الحبوب الكاملة المكرونة المصنوعة من القمح الكامل والأرز البني والكينوا والبرغل، تشمل الخضروات النشوية القرع الشتوي (مثل الجوز والجوز) والذرة والبازلاء الخضراء والجزر الأبيض والموز والبطاطس. يمكن أيضًا أن تكون البقوليات جزءًا من هذا الربع من طبقك ، لأنها توفر الكربوهيدرات والبروتين..

الخطوة 4: أضف الماء أو أي مشروب آخر خالي من السعرات الحرارية لإكمال وجبتك.

يمكن أن تؤثر المشروبات على وزنك ونسبة الجلوكوز في الدم، اختر الماء أو المياه الغازية أو الشاي العادي أو القهوة الساخنة أو الباردة - بدون أو بكمية صغيرة فقط من أي مكونات مضافة مثل الكريمة أو السكر أو الحليب أو مقشدة غير الألبان.

الخطوة الخامسة: اختر الدهون الصحية بكميات قليلة.

يمكن إضافة الدهون الصحية إلى أي جزء من الطبق، على سبيل المثال ، أضف ملعقة كبيرة من المكسرات أو البذور أو الأفوكادو أو الخل إلى السلطات.