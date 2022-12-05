شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آثار التوتر والصحة النفسية السيئة على الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يصبح تساقط الشعر سببًا للتوتر بالنسبة للكثيرين، لكن هل تساءلت يومًا كيف يمكن أن يؤثر الإجهاد الناجم عن عوامل أخرى وصحتك العقلية العامة على تساقط الشعر؟ يتعرض جسم الإنسان يوميًا للعديد من المحفزات الفيزيولوجية أو العاطفية، والتي، إذا لم تتم إدارتها بشكل جيد، ستؤدي إلى اختلال توازن وظائف الجسم الطبيعية.

"الإجهاد" هو آلية استجابة الجسم عند حدوث خلل في الوظائف الفسيولوجية الطبيعية، في حين أن علامات وأعراض الإجهاد عادة ما تؤدي إلى مشاكل داخلية ، فإنها تصبح في النهاية واضحة من الخارج عندما يتعرض المرء لأشكال خفيفة أو شديدة من الإجهاد لفترة مزمنة.

الرابط بين الإجهاد والهرمونات وصحة الشعر

أظهرت دراسة مقطعية أن درجة تساقط الشعر تزداد شدة مع زيادة مستويات التوتر بين الذكور والإناث، لا يعرف الكثيرون أن الإجهاد يمكن أن يكون عاملاً محفزًا لتساقط الشعر، كما في حالة "تساقط الشعر الكربي" ، حيث تتحول العديد من خيوط الشعر إلى مرحلة الراحة والتساقط قبل الأوان من مرحلة النمو.

في حالات أخرى ، يمكن أن يكون الإجهاد عاملاً مشددًا حيث يمكن أن يكون السبب الرئيسي لتساقط الشعر هو الغدد الصماء أو حالة سريرية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤثر النوم السيئ والحرمان من النوم أيضًا على الشعر عن طريق تغيير إنتاج الميلاتونين ، هرمون النوم، يمكن لهذا الهرمون ، المسؤول أيضًا عن التحكم في القلق والحالات المزاجية السيئة ، أن يضع الجسم تحت ضغط فسيولوجي.

في كلتا الحالتين ، يمكن أن يؤدي التعرض المطول للضغط النفسي أو الجسدي إلى زيادة إنتاج هرمونات التوتر (الكورتيزول)، يتدخل الكورتيزول في تنظيم دورة نمو الشعر التي تحدث في بصيلات الشعر، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تقلل مستويات الهرمون المتزايدة من إنتاج محولات دورة الشعر مثل حمض الهيالورونيك والبروتيوجليكان، أو يمكن تفكيك هذه العوامل بكميات كبيرة - مما يجعل نسيج فروة الرأس جافًا وخشنًا.

كيف يؤثر الإجهاد على دورة نمو الشعر؟

تحدث دورة نمو الشعر في 4 مراحل: مرحلة النمو ، ومرحلة الانتقال ، والراحة ، ومرحلة التساقط. تحتوي بصيلات الشعر على خلايا جذعية ، والتي في حالة مستويات التوتر الشديدة ، تشهد انخفاضًا في قدرتها على التجدد.

أيدت في جامعة هارفارد، وربطت بين التوتر وتساقط الشعر، الفرضية القائلة بأن زيادة مستويات الكورتيكوستيرويد في الجسم قللت من نمو الشعر ودفعت بصيلات الشعر إلى مرحلة الراحة مما تسبب في ضعف نمو الشعر أو سهولة تساقطه..

يزيد الإجهاد أيضًا من مستويات الأدرينالين ، مما يثبط وظيفة الخلايا الجذعية الصباغية ، وهي الخلايا المسؤولة عن إضفاء لون الشعر الداكن ، مما يتسبب في شيب الشعر.

أهمية الصحة العقلية لشعر صحي

يعد الحفاظ على الصحة العقلية أمرًا ضروريًا لدورة نمو الشعر الطبيعية والحصول على شعر صحي، لذلك ، يجب تبني إدارة الإجهاد يوميًا للتعامل مع مستويات التوتر اليومية، يمكن أن يؤدي التعرض لمستويات معتدلة إلى عالية من الإجهاد المزمن إلى تدهور جودة الشعر وفروة الرأس على المدى الطويل.

يمكن أن يساعد قضاء وقت ممتع مع الأشخاص الذين يملأون حياتنا بشكل إيجابي في بناء المرونة الداخلية لمواجهة الضغوطات اليومية، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد دمج تقنيات الاسترخاء مثل تمارين التنفس العميق والتأمل والعلاج بالموسيقى. يمكن أن يؤدي تدليك الرأس المريح أيضًا إلى تحسين صحة الشعر وفروة الرأس وتقليل التوتر.