شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد تناول الزبادى للأطفال الصغار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول الخبراء إن الزبادي هو خيار رائع ليتم إدراجه ضمن أول الأطعمة التكميلية (الفطام) للرضيع،وفقا لما نشر في موقع yogurtinnutrition.

إن تناول وجبة يومية من الزبادي ليس مفيدًا للبطن الصغيرة فحسب ، بل يمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من مشاكل الجلد والحساسية، في هذه المراجعة للدراسات المنشورة ، وجد المؤلفون دليلًا على أن استهلاك الزبادي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 24 شهرًا يعزز بكتيريا الأمعاء "الصديقة" ويرتبط بتقليل خطر الإصابة بالأكزيما ،وحساسية الطعام ، وقصر مدة الإصابة بالإسهال المعدي.

الفوائد الصحية لتناول الزبادي عند الأطفال الأكبر سنًا ،والبالغين معروفة جيدًا ، بما في ذلك ارتباطها بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري. ومع ذلك ، لا نعرف الكثير عن تأثيرات الزبادي على الرضع والأطفال الصغار .

كما يقول المؤلفون في المراجعة العلمية الأولى للتركيز على آثار تناول الزبادي خلال العامين الأولين من العمر ، حدد المؤلفون 10 دراسات تشير إلى النتائج الصحية لدى الصغار الذين كانوا يتناولون الزبادي أو منتجات الألبان المخمرة عندما تتراوح أعمارهم بين 4 و 24 شهرًا.