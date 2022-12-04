شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعراض للحساسية المفرطة.. تعرف على مسبباتها وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من الحساسية ، فقد تكون على دراية بكل تلك الأعراض ولكن عادة ما يمكن التحكم فيها ،مثل الحكة والتهاب العينين وسيلان الأنف، ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن أن تسبب الحساسية المفرطة رد فعل شديد مثل تورم الحلق أو انخفاض ضغط الدم، غالبًا ما يحدث بعد التعرض لعدد قليل من مسببات الحساسية الشائعة ، بما في ذلك بعض الأطعمة والأدوية ولسعات الحشرات واللاتكس، لهذا السبب من الضروري معرفة العلامات حتى تتمكن من التصرف بسرعة للعثور على علاج طارئ إذا كنت أنت أو أي شخص قريب منك يعاني من الحساسية المفرطة، وفقا لما نشره موقع " insider".

الأعراض

عادة ما تبدأ أعراض الحساسية المفرطة في غضون 5 إلى 30 دقيقة من التعرض ، كما قالت الدكتورة ساندرا بونات ، مستشارة طب الأطفال ، يمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة ، وغالبًا ما تبدأ بحكة شديدة في العينين أو الوجه

قد تواجه أيضًا :

تورم في حلقك أو مجرى الهواء ، مما قد يجعل التنفس أو البلع صعبًا

قشعريرة

ضيق في التنفس

صفير

وجع بطن

الشعور بالرهبة

إسهال

التقيؤ

انخفاض ضغط الدم

نبض ضعيف

فقدان الوعي

ماذا تفعل؟

عندما تحدث الحساسية المفرطة ، فأنت بحاجة إلى علاجها باستخدام الأدرينالين ، يعمل الإبينفرين بسرعة على إيقاف الأعراض الشديدة التي تهدد الحياة ، مثل تورم الحلق أو انخفاض ضغط الدم.

غالبًا ما يحمل الأشخاص الذين لديهم مخاطر عالية من الحساسية المفرطة حاقنًا آليًا للإبينفرين، إذا لاحظت أن شخصًا ما يعاني من أعراض الحساسية المفرطة، فاتخذ الإجراء فورًا - لا تنتظر تحسن الأعراض.

الأطعمة هي السبب الأكثر شيوعًا:

المحار

حليب بقر

بيض

الصويا

سمك

المكسرات ، مثل الجوز والبندق

قمح

تشمل مسببات الحساسية الأخرى المعروفة بإثارة الحساسية المفرطة ما يلي:

سم من لسعات الحشرات - في الغالب النحل والدبابير

اللاتكس في القفازات والمواد اللاصقة والمنتجات الأخرى

بعض الأدوية ، مثل المضادات الحيوية والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDS) والصبغة المستخدمة في التصوير المقطعي المحوسب (CT)