شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية للكاجو لتجنب زيادة الوزن بشرط تناوله باعتدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر المكسرات من الأطعمة الخارقة مع مجموعة من الخصائص المفيدة للصحة، هم حيازة ثمينة لكل أسرة، ينصح دائمًا بتناول المكسرات كل يوم مثل الجوز والفستق ،تعتبر من الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن ، هل يؤدي الكاجو إلى زيادة الوزن وهل يجب الاستغناء عنه في نظام غذائي لإنقاص الوزن؟ وفى السطور القادمة سنوضح كل ما تريد معرفته وكيف تتجنب زيادة الوزن وتجنى فوائده، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

قالت خبيرة التغذية روبالي داتا: "الكاجو غني بالسعرات الحرارية ولكن إذا تم مزجه مع مكسرات أخرى مثل الجوز واللوز والزبيب ، فلن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن، ولكن تأكد من تناول الكاجو المحمص أو العادي بدلاً من المملح والكاجو المقلي ".

وأضافت "الكاجو لا يسبب زيادة الوزن إلا إذا تم تناوله بكميات زائدة، يُفترض أن معظم المكسرات التي تحتوي على دهون تسبب السمنة، ومع ذلك ، يحتوي الكاجو على دهون صحية تساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتحافظ على صحة قلبك ".

بعض الفوائد الصحية للكاجو لفقدان الوزن:

1الشعور بالشبع:كشفت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الكاجو يتمتع بمستوى عالٍ من الشبع ، لذا فهو يحد من الإفراط في تناول الطعام طوال اليوم.

2. غني بالبروتينات :الكاجو غني بالبروتين الذي يساعد مرة أخرى على إبقاء المعدة ممتلئة لفترة أطول من الوقت.

3. يساعد على الهضم: المحتوى العالي من الألياف في الكاجو يسهل هضم الأطعمة لذا ، من الجيد تضمينها في وجبات مثل الكاري

4. يوفر الدهون الصحية: الكاجو غني بالدهون الصحية مثل أوميجا 3 حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، الذي ينشط الجسم لجلسات التمرين.

5. يحسن التمثيل الغذائي: المكسرات غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.