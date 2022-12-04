شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس البارد ليس السبب الوحيد.. إليك 7 أسباب لتشقق الشفاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على عكس بقية بشرتك ، أن شفتيك لا تحتوي على غدد دهنية للحفاظ على ترطيبها؟ الجلد الموجود على شفتيك هو أيضًا أنحف وأكثر حساسية مقارنة ببشرة الجسم الأخرى، فهي الأكثر تعرضًا ، ولا عجب أنها يمكن أن تصبح جافة ومتشققة ومؤلمة، ووفقا للدكتورة دارين ديوريو ، طبيبة الأمراض الجلدية بولاية ويسكونسن ، إن تشقق الشفاه حالة شائعة لدى الكثيرين خلال فصل الشتاء،و لكن الطقس البارد ليس السبب الوحيد، وفقا لما نشره موقع " healthenews".

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى تشقق شفتيك منها:الطقس بالخارج:

يمكن للهواء الشتوي الجاف أن يسرق الرطوبة من شفتيك، يمكن للشمس والرياح والظروف الجافة والحارة في أي وقت خلال العام أيضًا.

الهواء بالداخل:

خاصة في فصل الشتاء عندما يتم تشغيل الفرن ، يمكن أن يكون الهواء في منزلك جافًا للغاية ، مما يؤدي إلى جفاف الشفاه والجلد.

عدم شرب كمية كافية من الماء:

يؤدى عدم شرب الماء أو السوائل الأخرى خلال النهار إلى تجفيف بشرتك - بما في ذلك شفتيك.

الشخير أو التنفس بفم مفتوح:

يمكن أن يؤدي التدفق المستمر للتنفس عبر شفتيك إلى تجفيفهما بسرعة.

مضغ شفتيك بشكل متكرر :

عندما تكون متوترًا أو تمر بمواقف مرهقة أخرى عادة شائعة ،وقد لا تدرك حتى أنك تقوم بذلك، يمكن أن يتسبب اللعاب في جفاف وتهيّج شفتيك والمنطقة المحيطة بفمك.

رد فعل لبعض الأطعمة أو المنتجات:

يمكن لبعض الأطعمة المالحة أو الحارة أو الحمضية مثل عصير البرتقال أو الطماطم أن تهيج شفتيك، قد تتسبب بعض المكونات في منتجات مثل أحمر الشفاه أو حتى معجون الأسنان في تشقق شفتيك.

حالات طبية أو رد فعل لدواء:

يمكن أن تسبب الحساسية أو اضطرابات الغدة الدرقية أو عدوى الخميرة تشقق الشفاه، يمكن أن تسبب بعض الأدوية الجفاف أيضًا.

خطوات سهلة لمنع تشقق الشفاه أو معالجتها، وتشمل هذه:

ضع الفازلين أو مرطب الشفاه مع الجلسرين أو زيت بذور الخروع طوال اليوم وقبل الذهاب إلى الفراش، تطبيقه بشكل متكرر ومتسق

تجنبي المسكنات أو المراهم التي تحتوي على روائح أو المنثول أو الأوكالبتوس أو الكافور أو الشمع لأنها قد تسبب تهيج الشفاه المتشققة.

قبل التوجه للخارج وكل ساعتين ، ضع SPF 30 ليس فقط على بشرتك المكشوفة ولكن على شفتيك أيضًا، تحتوي بعض أنواع مرطب الشفاه على واقي من الشمس ويجب استخدامه على مدار السنة.

اشرب المزيد من الماء .

استخدم المرطب لإعادة الرطوبة إلى هواء منزلك. في الليل ، قم بتشغيله في غرفة نومك.

ابحث عن طرق صحية لإدارة التوتر ، مثل تخصيص وقت لنفسك وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم.

تجنب الأطعمة والمنتجات التي وجدت أنها تسبب التهيج.

اطلب المساعدة الطبية للعثور على مصدر الشخير ، مثل انقطاع النفس أثناء النوم .