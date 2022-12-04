شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة احرص على دمجها فى نظامك الغذائى لمنع زيادة الوزن.. أبرزها البيض والعدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فقدان الوزن عملية شاقة، أفضل طريقة للقيام بذلك هي التحول إلى نظام غذائي صحي وصارم إلى جانب نظام تمارين رياضية منتظم ، يقترح العديد من خبراء الصحة تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية لأنها مسؤولة عن زيادة الوزن، بينما قد يكون لديك قائمة بالأطعمة التي لا يجب عليك تناولها للتخلص من بعض الكيلوجرامات ، يجب أن تعلم أيضًا أن هناك أطعمة معينة يجب ألا تقطعها عن نظامك الغذائي إذا كنت تريد إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

1. البيض:

البيض مفيد لفقدان الوزن ومليء بالعديد من العناصر الغذائيةن إنها مصدر ممتاز للبروتين ، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول لذلك تأكل أقل في الوجبات التالية، إذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك ولا تقم بتضمين البيض في وجبة الإفطار ، فقد تنهي الإفراط في تناول الطعام أثناء الغداء مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن. تحتوي بيضة واحدة فقط على 70 إلى 78 سعرًا حراريًا ، وبالتالي يمكن أن تتناسب مع خطة نظامك الغذائي لفقدان الوزن بسهولة.

2. الخضار :

الخضروات الورقية الخضراء ليست فقط مليئة بالعناصر الغذائية ولكنها تساعد أيضًا في إنقاص الوزن، تحتوي هذه الخضروات على سعرات حرارية أقل مقارنة بالأطعمة الأخرى، فهي غنية بالألياف والبروتينات مع المعادن الأخرى مثل الحديد والبوتاسيوم، أكلها مطبوخة على البخار ، مخبوزة ، مطبوخة أو فقط ضعها في السلطة، لا تساعدك الألياف والبروتين في هذه الخضروات على تقليل تناول المزيد من السعرات الحرارية عن طريق إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ، ولكنها تساعد أيضًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، بخلاف هذه الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب منخفضة السعرات الحرارية وتشبع بشكل لا يصدق،كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين أكثر من معظم الخضروات ، لذلك يجب ألا تتجنبها أبدًا.

3. الحبوب الكاملة:

قد يعتقد معظم الناس أن الحبوب الكاملة تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات ، ولذلك يميلون إلى تجنبها ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن الحبوب الكاملة غنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة والمحتوى المائي، قد تعزز الحبوب الكاملة فقدان الوزن من خلال آليات مختلفة تتضمن التحكم في الشبع واستجابات الجلوكوز والأنسولين، يمكنك تضمين الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والكينوا في نظامك الغذائي ، يقترح خبراء التغذية أن استبعاد الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة من نظامك الغذائي هو أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه لأنك قد لا تتمكن من الحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل.

4. العدس:

يمكنك إضافة العدس إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن دون الشعور بالذنب، العدس معروف منذ فترة طويلة بمحتواه من البروتين والألياف، تستغرق الأطعمة الغنية بالألياف وقتًا أطول قليلًا لمضغها مما يمنح الجسم متسعًا من الوقت لتسجيل أنه ممتلئ وبالتالي تقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام، بهذه الطريقة ستكون قادرًا على تقليل آلام الجوع والنهم في ساعات غريبة وفي النهاية منع زيادة الوزن غير الضرورية، العدس والبقوليات مثل الفاصوليا السوداء منخفضة أيضًا في السعرات الحرارية والدهون.

5. السمك:

إذا كنت غير نباتي ، فيجب عليك تضمين الأسماك مثل السردين والتونة والسلمون في نظامك الغذائي، تتكون الأسماك من بروتين عالي الجودة وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على وزن صحي. يعتبر مفيدًا للدماغ والقلب وأعضاء الجسم الأخرى، تساعدك أحماض أوميجا 3 الدهنية على بناء العضلات ، وكلما زاد عدد العضلات ، زادت السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك.