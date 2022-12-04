شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. السكتة الدماغية الصغيرة أعراضها قد تمر في غضون ثوان قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السكتة الدماغية عندما يتم تعطيل الدورة الدموية والأكسجين في الدماغ بسبب جلطة دموية أو انسداد في الشرايين، نتيجة لذلك، تبدأ خلايا الدماغ في الموت، وإذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب أو تم إعطاؤها عناية طبية فورية ، فقد تزيد من خطر الموت أو احتمال حدوث ضرر طويل الأمد.

لكن بعض الكلاسيكية أعراض السكتة الدماغية من غير المحتمل أن تستمر لفترة طويلة بما فيه الكفاية - خاصةً إذا كان الشخص يعاني من سكتة دماغية صغيرة ، والمعروفة طبياً باسم نوبة نقص تروية عابرة(TIA) بسبب نقص مؤقت في إمداد الدماغ بالدم، عادةً ما تستمر هذه الأعراض لبضع دقائق فقط حتى يتم حلها.

ما هي أعراض السكتة الدماغية الصغيرة؟

يقول الأطباء أن هناك 7 أعراض كلاسيكية لجلطة دماغية صغيرة، وهي تشمل وفقا لموقع " healthline":

تدلى الوجه من جانب واحد

عدم القدرة على الابتسام

عدم القدرة على رفع أي من الذراعين أو كليهما

عدم القدرة على التحدث بشكل صحيح

الخدر

كلام غير واضح

كلام مشوه

بصرف النظر عن هذا، تشمل العلامات الأخرى لـ السكتة الدماغية ما يلي :

فقدان التنسيق

فقدان البصر

تغيرات في الأحاسيس في الذراعين أو الساقين

قلة الوعي بأجزاء الجسم

ما هي أسباب السكتة الدماغية المصغرة؟

في حين أنه من غير المحتمل أن تستمر السكتة الدماغية الصغيرة لفترة كافية، يقول الأطباء إن خطر الإصابة بسكتة دماغية كاملة يأتي معها، لذلك، من المهم للغاية الحصول على تقييم أو علاج على الفور، يقول الأطباء أن السبب الرئيسي لذلك هو انسداد الشرايين بسبب جلطة دموية. لكن هناك المزيد:

تدخين التبغ

عالي الدهون

الإفراط في تناول الدهون المشبعة والمتحولة

للتخفيف من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مع تقليل الدهون الزائدة وزيادة تناول البروتين وكذلك لتقليل الكوليسترول.

وفقًا لمايو كلينك، يمكن أن يساعد ما يصل إلى 10 جرامات من الألياف القابلة للذوبان في تقليل مستويات الكوليسترول، جرب تناول الفاكهة والحبوب ودقيق الشوفان بانتظام للتغلب على مخاطر السكتة الدماغية بشكل طبيعي.