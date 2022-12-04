شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع السكر في الدم.. 5 نصائح بسيطة للسيطرة على مرض السكري خلال الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي تقلب الطقس إلى اضطراب كبير في الروتين المعتاد للشخص، مع دخولنا موسم البرد من العام ، إليك اسم تلك الحالة التي يمكن أن تتقلب بشكل كبير مع انخفاض درجة الحرارة، ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

ارتفاع مستويات السكر في الدم هو حالة يمكن أن تجعل الشخص يعاني من مرض السكري، حيث يعاني الفرد من مستويات عالية من الجلوكوز في الدم. في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الحالة تحت السيطرة خلال فصل الشتاء.

5 نصائح بسيطة للسيطرة على مرض السكري في الشتاء

هل تشعر بالقلق من الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الباردة؟ ألقِ نظرة على النصائح والحيل البسيطة التي يمكنك تجربتها في المنزل للوقاية من مرض السكري:

ممارسة الرياضة بانتظام

تذكر أن أحد عوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مرض السكري لديك هي السمنة، والتي يمكن أن تحدث بسبب عدم ممارسة الرياضة بانتظام، حافظ على صحتك العامة تحت السيطرة مع الحد الأدنى من المشي السريع أو التمدد.

المراقبة مهمة

من المهم أن نفهم معنى تتبع مستويات السكري، يجب على أحدهم، وهو مريض بالسكري فحص مستويات السكر بانتظام طوال اليوم.

محاولة وداعا للتوتر

يمكن أن يكون الإجهاد أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع نسبة السكر في الدم ومرض السكري. يوصى بالحفاظ على مستويات التوتر من خلال ممارسة التأمل وكتابة المجلات وما إلى ذلك.

السيطرة على جزء

من المهم مراقبة كمية الطعام التي يتم تناولها، تأكد أيضًا من إضافة كمية كافية من العناصر الغذائية إلى نظامك الغذائي، تشمل المغذيات الكبيرة المقدار التي توفر الطاقة لجسمك الكربوهيدرات والبروتين والدهون.