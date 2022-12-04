شكرا لقرائتكم خبر عن الجوز والسلمون ضروريان لعقلك.. يعززان صحة المخ والذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحب البعض عين الجمل كوجبة خفيفة في منتصف الوجبة بينما يستمتع الآخرون بها مقطعة وإضافتها إلى السلطات، وهناك الكثير ممن يحبونها سمك السالمون كغداء أو عشاء.

ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك، فهناك الكثير ممن يحبون أيضًا طهي الطعام بزيت الزيتون أو إضافته إلى السلطات كصلصة، الشيء الوحيد المشترك بينهم جميعًا هو الأحماض الدهنية أوميجا -3.

وفقا لموقع " thehealthsite " أوميجا 3 هي مادة مغذية معروفة بتحسين صحة القلب وصحة التمثيل الغذائي وأكثر من ذلك، وبصرف النظر عن الجوز والسلمون وزيت الزيتون، فهي موجودة بكثرة في الماكريل والسردين والتونة.

لكن تشير العديد من الدراسات إلى أن المغذيات قادرة على المزيد، حتى بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر أو المرتبط بتاريخ العائلة أو مرض عقلي، أوميجا 3 يمكن أن تكون المنقذ.

كيف تتغلب أحماض أوميجا 3 الدهنية على مخاطر الإصابة بالخرف؟

خبراء من معهد بيجز لمرض الزهايمر والأمراض العصبية التنكسية في UT Health San Antonio من معاهد الأبحاث بحثوا العلاقة بين تركيز حمض أوميجا 3 في خلايا الدم الحمراء والعلامات المعرفية للشيخوخة لدى البالغين في منتصف العمر.

نُشرت الدراسة في طبعة 2022 من مجلة Neurology ، وشملت 2183 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة.

قام الخبراء أيضًا بتقييم فحوصات الدماغ والتصوير بالرنين المغناطيسي للمشاركين للتحقق من أحجام المادة البيضاء والرمادية جنبًا إلى جنب مع الحصين، عند مقارنة تركيزات أوميجا 3 ، تم اكتشاف أن المستويات العالية من المغذيات مرتبطة بحجم أكبر للدماغ والقدرات المعرفية.

بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر التدهور المعرفي ، فإن تناول كميات وفيرة من سمك السلمون والجوز وزيت الزيتون والأسماك الدهنية الأخرى يمكن أن يكون مفتاحًا لتجنب خطر الإصابة بالخرف.

بالنسبة لمجموعة النباتيين، يوصى بشدة باستخدام المصادر النباتية لأوميجا 3 مثل زيت الكانولا وبذور الشيا والفول السوداني وزبدة الفول السوداني وبذور الكتان. يعتبر الأرضي شوكي أيضًا مصادر غنية بالأوميجا 3.

أيضا تناول هذه الأطعمة الصحية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج ، السمك مرتين في الأسبوع والمكسرات والبذور كل يوم للحصول على أفضل النتائج.